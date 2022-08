Just a click: alle Produkte jetzt online verfügbar / Neuer HITCHCOCK Online-Shop bietet inspirierende Markenwelt mit spannenden Features

HITCHCOCK

Für alle Fans der HITCHCOCK-Qualitätsprodukte und online-affinen Shopper gibt es gute Neuigkeiten. Ab sofort können alle Produkte von den bekannten Würzsäften, der Spice Collection, über die Juice Collection bis hin zu den belebenden Shots im neuen Online-Shop rund um die Uhr unter www.hitchcock.de bestellt werden. Für interessierte Neueinsteiger bietet die nationale Qualitätsmarke zudem spannende Sets zum Kennenlernen an. Und das ist nicht alles, denn neben den Produkten und den Set-Artikeln sorgen das perfekte Bar-Zubehör sowie vielfältige Rezeptideen für ein Mehr an HITCHCOCK-Feeling. Der Online-Shop stellt nicht nur eine Bestellmöglichkeit dar, er ist eine Inspirationsquelle für Genussmenschen, die sich mit HITCHCOCK verbunden fühlen und wissen wollen, was die Qualitätsprodukte an Genussmomenten bieten können.

Ab August 2022 ist die gesamte Produktvielfalt von HITCHCOCK von den bekannten Würzsäften über die Juice Collection bis hin zu den belebenden Ingwer Shots im neuen Online-Shop gebündelt. Die Direktsäfte und -nektare sowie Ingwer Shots in höchster Qualität können als Einzelflasche oder im 6er-Set bestellt werden. Neben den Produkten, die auch im Handel erhältlich sind, hat der Online-Shop ab weitere spannende Artikel rund um die HITCHCOCK-Markenwelt gelistet: von elementaren Barartikeln für die Hausbar über Gutscheine bis hin zu selektierten Gläsern für den perfekten Fruchtsaftgenuss in allen Facetten und zum Mixen von Cocktails, Mocktails und Longdrinks. Zudem bieten die Geschenksets "Just Juice", "Just Spice" (beide ab sofort verfügbar) und "Just Shots" (ab September verfügbar) die perfekte Einsteigererfahrung für jede HITCHCOCK Collection. In der Rezeptwelt des Online-Shops findet man eine Vielzahl an bunten Rezepten für leckere Gerichte und außergewöhnliche Drinks.

Stay tuned

Die nationale Qualitätsmarke plant schon jetzt eine sukzessive Erweiterung des Angebots vornehmlich im Bereich der Barartikel. Also können alle HITCHCOCK-Fans sicher sein, dass die Reise weitergeht und sich die Online-Markenwelt weiterentwickeln, inspirierende Rezepte und Verzehrmöglichkeiten bieten und allen Fans kontinuierlich Neuigkeiten präsentieren wird. Ein Besuch der Markenwelt im Netz wird jedem Genussmenschen und HITCHCOCK-Fan immer wieder neue Optionen aufzeigen, um den Alltag durch Rezepte und Zubehör für die eigene Hausbar ein Stück bunter und genussreicher werden zu lassen.

