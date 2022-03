ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/22

Mainz (ots)

Woche 13/22 Mi., 30.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) Aufrüstung zur Abschreckung? Europas neue Fronten Film von Andreas Orth Kamera: Mario Haas Deutschland 2022 _________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.30 ZDFzoom (HD/UT) Aufrüstung zur Abschreckung? Europas neue Fronten Film von Andreas Orth (von 22.45 Uhr) Kamera: Mario Haas Deutschland 2022 Woche 15/22 Sa., 9.4. 12.00 einfach Mensch Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am So., 10.4.2022, um 5.45 Uhr beachten.) Woche 18/22 So., 1.5. 23.35 ZDF-History Bitte Änderung beachten: Auf der Flucht – Geschichten von Hoffnung und Verzweiflung Bitte streichen: Flucht – damals und heute (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Fr., 6.5.2022, um 1.15 Uhr beachten.)

