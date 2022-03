ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 12/22

Mainz (ots)

Woche 12/22 Do., 24.3. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.25 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Gipfeltreffen in Brüssel Moderation: Antje Pieper (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.40 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Stolperfalle (von 10.30 Uhr) Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Franzi Jung Rhea Harder Hans Moor Bruno F. Apitz Martin Berger Peer Jäger Wolle Harald Maack Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling und andere Buch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Regie: Jörg Schneider Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2011 (Die Wiederholung "Notruf Hafenkante: Härtefall" entfällt.) Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 31.3. Härtefall Do., 7.4. Trennungsschmerzen Do., 14.4. In der Schusslinie Do., 21.4. Drag Queen Do., 28.4. Letzte Warnung Do., 5.5. Matrjoschka Do., 12.5. Die Tirana-Connection Fr., 6.5. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jo Schück

