ZDFinfo Programmänderung Woche 14/22

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 17. April 2022, 09.03 Uhr 37°Leben Was am Ende zählt - Ehrenamtliche im Einsatz In unserer Freizeit widmen wir uns schönen Dingen, selten beschäftigen wir uns mit dem Thema Tod. Als ehrenamtliche Sterbebegleiterinnen tun Britta und Meryem genau das. Während Britta mit dem "Wunschbus" schon seit 2020 die Wünsche sterbenskranker ...

mehr