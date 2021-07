SAT.1

Nico Santos, Zoe Wees, Alvaro Soler und Adel Tawil unterstützen "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" am Samstag live aus Köln

Unterföhring (ots)

Deutschland hilft. Nico Santos, Zoe Wees, Alvaro Soler, Adel Tawil und weitere Musikgrößen unterstützen die Spendengala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" (Samstag, 24. Juli 2021, live um 20:15 Uhr) auf der Bühne. An den Spendentelefonen nehmen Moderator:innen wie Marlene Lufen, Julia Leischik, Janin Ullmann, Claudia von Brauchitsch, Annemarie und Wayne Carpendale, Jana und Thore Schölermann, Matthias Opdenhövel, Stefan Gödde, Wolff Christoph Fuss oder Christian Düren, Comedians wie Hella von Sinnen oder Ralf Schmitz, Spitzenköche wie Frank Rosin, Alexander Kumptner oder Ali Güngörmüs, Schauspieler:innen wie Natalia Avelon, Rebecca Immanuel, Mimi Fiedler, Claudelle Deckert, Hardy Krüger Jr. oder Kida Khodr Ramadan sowie viele weitere Stars wie Mickie Krause, Florian Schmidt-Sommerfeld oder Samuel Koch die Spenden der Zuschauer:innen für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern entgegen. Daniel Boschmann moderiert "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" live aus Köln. SAT.1 lädt Betroffene und Hilfskräfte in das Publikum der Live-Spendengala ein. Zusätzlich können limitierte Tickets zugunsten der "Aktion Deutschland Hilft" über United Charity ersteigert werden. Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" sammelt SAT.1 in der Gala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Spenden sind ab sofort möglich unter www.sat1hilft.de. SAT.1 bietet zu "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Live-Gehörlosenuntertitel (Teletext Seite 149) an. "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1. "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" - am Samstag, 24. Juli 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1 Hashtag zur Spendengala: #DeutschlandHilft Pressekontakt: Petra Dandl, Christiane Maske Communications & PR Show & Comedy / News, Sports, Factual & Fiction phone: +49 (0) 89 95 07 - 1169, 1163 email: petra.dandl@seven.one christiane.maske@seven.one Photo Production & Editing Stephanie Bruchner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166 email: stephanie.bruchner@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

