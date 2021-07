SAT.1

Kurzfristige Programmänderung. Mit Robert Habeck startet SAT.1 am Dienstag, 27. Juli, seine Sommerinterview-Reihe.

Unterföhring (ots)

Wie bewertet Robert Habeck die fallenden Umfrage-Werte für seine Partei? Wie will der Co-Chef der Grünen den Blick der Wähler:innen wieder auf die politischen Inhalte, für die seine Partei steht, lenken? Welche Konsequenzen müssen für ihn aus der Hochwasser-Katastrophe für die deutsche Klimapolitik folgen? Robert Habeck, Co-Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, bezieht im ersten "SAT.1 Sommerinterview" Stellung - am Dienstag, 27. Juli, 19:40 Uhr. Das Interview führen Stephanie Puls und Heiko Paluschka. Mit dem Interview mit Robert Habeck startet SAT.1 seine politische "SAT.1 Sommerinterview"-Reihe. Interviews mit Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) folgen in den nächsten Wochen. "Das SAT.1 Sommerinterview mit Robert Habeck" - am Dienstag, 27. Juli 2021, 19:40 Uhr in SAT.1. Pressekontakt: Barbara Stefaner, Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction; phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128; email: barbara.stefaner@seven.one Photo Production & Editing: Clarissa Schreiner, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191, email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell