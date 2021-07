SAT.1

Kurzfristige Programmänderung. SAT.1 zeigt die Spendengala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" am Samstag, 24. Juli, live aus Köln

Unterföhring (ots)

Jede Hilfe zählt. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" und SAT.1 sammeln mit der Gala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Spenden für die Opfer der Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Zahlreiche Stars unterstützen die große Live-Gala am Samstag, 24. Juli 2021, um 20:15 Uhr, im Studio und nehmen am Telefon Spenden entgegen.

SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "In manchen Situationen kann man kaum die richtigen Worte finden. Aber helfen kann man immer. Mit der Spendengala 'Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala' möchten wir gemeinsam mit 'Aktion Deutschland Hilft' einladen, die Menschen, die durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW innerhalb von Sekunden alles verloren haben, zu unterstützen. Schnell. Und unbürokratisch."

"'Aktion Deutschland Hilft' ist mit seinen Hilfsorganisationen - insbesondere den Johannitern, den Maltesern und dem ASB - unmittelbar vor Ort, um den betroffenen Menschen zu helfen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass SAT.1 unsere Arbeit mit diesem großartigen Engagement unterstützt. In solchen Zeiten ist wichtig, schnell gemeinsam zu handeln und zusammen zu stehen", betont Manuela Rossbach, geschäftsführende Vorständin des Zusammenschlusses deutscher Hilfsorganisationen.

"Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1.

"Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" - am Samstag, 24. Juli 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1

