SAT.1

Welcher Sternekoch kann Alex Kumptner bei "The Taste" das Wasser reichen? Die Show mit den leckeren Löffeln startet am Mittwoch, 1. September, in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Garnelen-Mousse mit Zitronen-Espuma. Topfen-Soufflé mit Cranberry-Marmelade. Herrlich buttriges Wiener Schnitzel. Gaumenkitzel, Schmackofatz und Kochkämpfe bis aufs Messer: In der neuen Staffel "The Taste" wird Vorjahressieger Alex Kumptner vom Jäger zum Gejagten. Noch hat der österreichische Starkoch zwar gut lachen. Gleich drei zweifache Sterneköche konnten ihm 2020 mit ihren Teams nicht das Wasser reichen. Alex Kumptner siegte bei seinem ersten Coach-Einsatz souverän mit Kochtalent Lars und den köstlichsten Löffeln. Kann er seine mit je zwei Guide-Michelin-Sternen ausgezeichneten Kollegen Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue erneut abkochen? Der 38-jährige Kumptner: "Ich werde zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war!" Doch dafür muss er erstmal die besten Kochtalente in sein Team locken ... Wer kocht sich ins Herz und ins Team seines oder ihres Lieblingsspitzenkochs? Und wer gewinnt am Ende "The Taste" 2021, 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch? Die neunte Staffel der größten Kochshow Deutschlands mit Moderatorin Angelina Kirsch startet am 1. September 2021 um 20:15 in SAT.1. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment. "The Taste": ab 1. September 2021 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Pressekontakt: Dagmar Brandau Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction phone: +49 (0) 89 95 07 - 2185 email: dagmar.brandau@seven.one Photo Production & Editing Carolin Klema phone: +49 160 4798508 email: carolin.klema@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell