ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/22

Mainz (ots)

Woche 10/22 Do., 10.3. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Markus Lanz – Ein Abend für die Ukraine (VPS 20.14/HD/UT) 22.00 heute journal (VPS 21.45) 22.35 maybrit illner (VPS 22.20) 23.50 heute journal update (VPS 0.35) 0.05 Filmgorillas (VPS 0.50) 0.15 Merz gegen Merz (VPS 1.00) 1.00 Merz gegen Merz (VPS 1.45) 1.45 Merz gegen Merz (VPS 2.30) 2.30 Merz gegen Merz (VPS 3.15) 3.15 Merz gegen Merz (VPS 4.00) 4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.59/HD/AD/UT) Tod eines Engels (von 16.10 Uhr) Anton Stadler Dieter Fischer Sebastian König Mark-Alexander Solf Michael Mohr Max Müller Marie Hofer Karin Thaler Miriam Stockl Marisa Burger Patrizia Ortmann Diana Staehly Polizeidirektor Gert Achtziger Alexander Duda und andere Buch: Nikolaus Schmidt Regie: Gunter Krää Deutschland 2015 (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. "Der Bergdoktor: Was bleibt" verschiebt sich Do., 17.3.2022, 20.15 Uhr.) Woche 11/22 So., 13.3. 23.45 ZDF-History Bitte Änderung beachten: Im Fadenkreuz Moskaus – Die Geschichte der Ukraine Bitte streichen: Die Geschichte der Ukraine (Änderung bitte auch für Fr., 18.3.2022, 1.25 Uhr beachten.) Do., 17.3. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Der Bergdoktor (VPS 20.14/HD/AD/UT) Was bleibt (Text und weitere Angaben s. Do., 10.3.2022, 20.15 Uhr) Die Serie "Lena Lorenz" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 24.3. Freiheit Do., 31.3. Perfekte Familie Do., 7.4. Baby auf Probe Do., 14.4. Mutterliebe Woche 15/22 Do., 14.4. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Lena Lorenz – Mutterliebe (VPS 20.14/HD/AD/UT) (Text und weitere Angaben s. Do., 7.4.2022) (Neue Folgen: Doktor Ballouz - Leere Seiten" verschiebt sich auf Do., 21.4.2022, 20.15 Uhr und "Doktor Ballouz: Lieben und Lassen" auf 21.00 Uhr)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell