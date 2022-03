ZDF

Zwei neue "Herzkino"-Filme "Nächste Ausfahrt Glück" im ZDF

Die "Herzkino”-Reihe über eine wieder aufflammende deutsch-deutsche Liebe geht in die Fortsetzung. An den Sonntagen, 13. und 20. März 2022, jeweils um 20.15 Uhr, werden zwei neue Folgen von "Nächste Ausfahrt Glück" ausgestrahlt – mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener und Dirk Borchardt als Juri Hoffmann in den Hauptrollen. Sie sind ab Samstag, 5. März 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. In der ersten neuen Episode "Der richtige Vater" am 13. März erfährt Katharinas Sohn Paul (Sebastian Schneider) durch eine Unachtsamkeit seiner Großmutter Anschi (Ulrike Krumbiegel) ein bisher wohlgehütetes Geheimnis: Katharinas Mann Georg (Max Hopp) ist gar nicht sein leiblicher Vater. Er fällt in eine schwere Vertrauenskrise, auch gegenüber seiner Mutter. Die hat an ihrem Arbeitsplatz noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Nach einem Fall von Vandalismus in den Kindergartenräumen sollen Überwachungskameras installiert werden. In der Folge "Song für die Freiheit" am 20. März findet Katharina morgens vor ihrer Haustür eine geheime Stasi-Akte, aus der ersichtlich wird: Es war damals eine Frau, die sie und Juri wegen eines unbequemen Liedes an die DDR-Behörden denunziert hatte. War die Informantin “Gänseblümchen” ausgerechnet Juris heutige Freundin Sybille (Susanna Simon)? Auch Juri hat ein schweres Päckchen zu tragen – sein demenzkranker Vater Willi (Ernst Stötzner) büxt immer wieder aus und hält ihn so ordentlich auf Trab. Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 – 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/naechsteausfahrtglueck Die Episoden von "Nächste Ausfahrt Glück" stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung. "Nächste Ausfahrt Glück" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/CNp39/

