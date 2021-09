ZDF

Mirko Drotschmann startet mit "Terra X Geschichte – Der Podcast"

Die Terra-X-Familie wächst: Ab Freitag, 17. September 2021, spricht MrWissen2Go Mirko Drotschmann in "Terra X Geschichte – Der Podcast" mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen, die die Menschen schon früher beschäftigten. So geht es gleich in der ersten Folge von "Terra X Geschichte – Der Podcast" um "Bildungskrise – so alt wie die Menschheit?". Der neue Podcast ist alle zwei Wochen, immer freitags, über die ZDFmediathek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Politik, NGOs und Bevölkerung sind sich weitgehend einig, dass das deutsche Bildungssystem reformiert werden sollte. Etwas weniger Einigkeit besteht darüber, was genau getan werden muss, um junge Menschen optimal auf die Welt von morgen vorzubereiten. Mit dem Bildungshistoriker Andreas Oberdorf geht "Terra X Geschichte – Der Podcast" der Frage nach: Gab es Bildungskrisen auch schon in der Vergangenheit? Und was macht Bildung eigentlich genau mit uns? Wie ein besseres Bildungswesen aussehen könnte und welche Hürden dafür überwunden werden müssen, diskutiert Mirko Drotschmann mit Journalistin Eva Schulz. Welche Herausforderungen die Digitalisierung für unsere Schulen mit sich bringt, erklärt Publizistin Marina Weisband.

