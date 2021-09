ZDF

ZDF sendet Sozialdrama "Auf dünnem Eis"

Am Montag, 20. September 2021, 20 15 Uhr, sendet das ZDF den Fernsehfilm der Woche "Auf dünnem Eis". Erzählt wird das Zusammentreffen der Köchin Ira (Julia Koschitz) und des Obdachlosen Konrad (Carlo Ljubek). Die Idee stammt von der Produzentin Beatrice Kramm (Polyphon GmbH), begründet auf einer persönlichen Erfahrung. Das Drehbuch schrieb Silke Zertz, Regie führte Sabine Bernardi. In der ZDFmediathek ist der Film bereits zu sehen und bis zum 20. September 2022 abrufbar.

Winter in Berlin. Mitten in der Nacht fährt die Köchin Ira auf ihrem Stellplatz einen Obdachlosen an. Konrad hat sich dort mit seinem Hund ein Lager errichtet. Obwohl müde und erschöpft von ihrer Arbeit in einem Hotelrestaurant, bringt sie den nur leicht verletzten Konrad in das nächstgelegene Krankenhaus. Damit beginnt der gemeinsame Weg von Ira und Konrad.

Im Spannungsfeld zwischen Mitgefühl und Abwehr beginnt Ira sich mit der Frage nach ihrem Platz im Leben auseinanderzusetzen. Erst kürzlich ist ihre Ehe zerbrochen und sie lebt nun mit ihrem 9-jährigen Sohn Lukas allein. Ihr Job als Köchin bringt sie nicht nur wegen der extremen Arbeitszeiten an ihre Grenzen. Konrad dringt immer weiter in Iras Alltag ein. Um ihn loszuwerden, versucht sie ihm seinen Platz im Leben zurückzugeben. Iras Ex–Mann Bernhard sucht wieder reumütig den familiären Anschluss, fühlt sich aber von Konrad gestört und bedroht. Als Ira ihren Job verliert, wird ihr bewusst, wie fragil die eigene bürgerliche Existenz ist, und ihr entgleitet zunehmend ihr Leben.

"Auf dünnem Eis" wurde 2020 bei den Biberacher Filmfestspielen als bester Fernsehfilm ausgezeichnet.

