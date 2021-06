Der Tagesspiegel

SPD-Fraktionsvize Miersch: Grüne bringen Menschen gegen Klimaschutz auf

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hat die Vorwürfe der Grünen im Benzinpreisstreit zurückgewiesen. "Wer einfach nur weiter an der CO2-Preis-Schraube dreht, ohne bezahlbare Alternativen zur Verfügung zu stellen, wird die Menschen gegen sich aufbringen und weniger statt mehr Klimaschutz erreichen", sagte Miersch dem "Tagesspiegel" am Freitag in Berlin.

