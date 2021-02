ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 13. Februar 2021

Mainz (ots)

Samstag, 13. Februar 2021, 12.00 Uhr Menschen - das Magazin Ich kann mehr! Moderation: Sandra Olbrich Schwer behindert? Nein, schwer in Ordnung! Der Klub "Grüne Bande" und Thorsten Gaißer zeigen, dass sie genauso kreativ, engagiert und tatkräftig wie Menschen ohne Behinderung sind. Thorsten Gaißer trägt den Ehrentitel "Obstbauer", weil er sich leidenschaftlich für die Obstbäume seiner Gemeinde einsetzt. Die "Grüne Bande" besteht aus Jugendlichen mit Behinderung und deren Geschwistern. Gemeinsam setzen sie sich für mehr Inklusion ein. Immer wieder begegnen Menschen mit Behinderung den Vorurteilen, sie seien nicht in der Lage, ohne die Unterstützung von nicht behinderten Menschen Aufgaben zu bewältigen, selbstbestimmt zu leben oder zu arbeiten. Hannah Kiesbye und Thorsten Gaißer sind nur zwei Beispiele von vielen, die bestätigen, dass diese Vorurteile so nicht länger haltbar sind. Samstag, 13. Februar 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Gefrorenes Land - Die Kälte hat Deutschland im Griff Warten auf Lockerungen - Shutdown bis in den März Familienbrauereien vor dem Aus - Zapfhahn zu Hammer der Woche - nachgehakt - Was aus alten Fällen wurde Samstag, 13. Februar 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: Vincenzo Grifo, SC Freiburg Fußball-Bundesliga, 21. Spieltag Topspiel: Union Berlin - FC Schalke 04 VfB Stuttgart - Hertha BSC Werder Bremen - SC Freiburg Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 Bor. Dortmund - Hoffenheim RB Leipzig - FC Augsburg Fußball: Zweite Liga, 21. Spieltag 1. FC Heidenheim - Erzgebirge Aue Hamburger SV - Greuther Fürth SV Sandhausen - Karlsruher SC Jahn Regensburg - Düsseldorf Biathlon: Weltmeisterschaften Bericht aus Pokljuka/Slowenien Tennis: Australian Open Zusammenfassung Wintersport Highlights des Tages Sonntag, 14. Februar 2021, 9.03 Uhr sonntags "Ich mach' mein Ding" - jung, erfolgreich und mit Herzblut Moderation: Andrea Ballschuh "sonntags" begleitet fünf junge Erwachsene auf ihrem beruflichen Weg und fragt: Was treibt sie an, was ist ihr Ziel? Und: Wie wirkt sich dienCoronapandemie auf ihren Berufsweg aus? Zu Wort kommen ein Musikstudent, eine Autorin, die gerade ihren ersten Literaturpreis gewonnen hat, ein Mann, der in Sachsen das Familienunternehmen übernimmt, eine Abiturientin, die über ihre Zukunftspläne spricht, und ein Medizinstudent, der beim Impfen hilft.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell