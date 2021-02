ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/21

Mainz (ots)

Woche 5/21

Fr., 5.2.

11.15 ZDF SPORTextra

Wintersport

Alpiner Ski-Weltcup

Bitte Änderung beachten:

Abfahrt Männer

. . .

Bitte streichen: Super-G Männer

Woche 6/21

Sa., 6.2.

9.00 ZDF SPORTextra

Wintersport

. . .

ca. 11.25 Uhr

Alpiner Ski-Weltcup

Bitte Änderung beachten:

Super-G Männer

. . .

Bitte streichen: Abfahrt Männer

________________________

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35 plan b: Stadt, Land, Flut (HD/UT)

Neue Methoden bei Hochwasser

Film von Alois Berger und Stefanie Fleischmann

Deutschland 2021

("plan b: Damit's fürs Alter reicht" entfällt.)

Mi., 10.2.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

4.35 plan b: Stadt, Land, Flut (HD/UT)

Neue Methoden bei Hochwasser

Film von Alois Berger und Stefanie Fleischmann

(vom 6.2.2021)

Deutschland 2021

(Die Wiederholung "plan b: Damit's fürs Alter reicht" entfällt.)

Woche 8/21

Sa., 20.2.

Bitte Folgenänderung beachten:

9.25 Mia and me (HD/UT)

Abenteuer in Centopia

Der Einhorn-Kindergarten

Mia Margot Nuccetelli

Sara Lucia Luna

Luciana Laura Ruocco

Fabio Tommaso Maria Neri

Tante Annie Mary Sellers

und andere

Regie: Marc Meyer, Angel Izquierdo

Deutschland/Italien 2017

(Die Folge "Mia and me: Ein überraschender Handel" verschiebt sich

auf Sa., 6.3.2021, 9.25 Uhr.)

Woche 9/21

Sa., 27.2.

Bitte Folgenänderung beachten:

10.00 Mia and me (HD/UT)

Abenteuer in Centopia

Phuddle zieht aus

Mia Margot Nuccetelli

Sara Lucia Luna

Luciana Laura Ruocco

Fabio Tommaso Maria Neri

Tante Annie Mary Sellers

und andere und andere

Regie: Marc Meyer, TJ House, Angel Izquierdo

Deutschland/Italien 2017

(Die Folge "Mia and me: Bluebardo in Not" entfällt.)

Mi., 3.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

0.45 auslandsjournal - die doku: Der Corona-Kollaps (HD/UT)

Wie ein Virus die Welt erschüttert

Film von Gert Anhalt

Deutschland 2021

_______________________

Bitte neuen Ausdruck beachten:

4.05 auslandsjournal - die doku: Der Corona-Kollaps (VPS 4.00/HD/UT)

Wie ein Virus die Welt erschüttert

Film von Gert Anhalt

(von 0.45 Uhr)

Deutschland 2021

Woche 10/21

Sa., 6.3.

Bitte Folgenänderung beachten:

9.25 Mia and me

Abenteuer in Centopia

Ein überraschender Handel

(Text und weitere Angaben s. Sa., 20.2.2021, 9.25 Uhr.)

(Die Folge "Mia and me: Der riesengroße Schmetterling" entfällt.)

Woche 11/21

Sa., 13.3.

Bitte Folgenänderung beachten:

10.00 Mia and me (HD/UT)

Abenteuer in Centopia

Die Nacht wird zum Tag

Mia Margot Nuccetelli

Sara Lucia Luna

Luciana Laura Ruocco

Fabio Tommaso Maria Neri

Tante Annie Mary Sellers

und andere

Regie: Marc Meyer, TJ House, Angel Izquierdo

Deutschland/Italien 2017

(Die Folge "Mia and me: Ein scheues Einhorn" entfällt.)

________________________

Bitte Folgenänderung beachten:

10.20 Mia and me (HD/UT)

Abenteuer in Centopia

Der Kreislauf des Lebens

Mia Margot Nuccetelli

Sara Lucia Luna

Luciana Laura Ruocco

Fabio Tommaso Maria Neri

Tante Annie Mary Sellers

und andere

Regie: Marc Meyer, TJ House, Angel Izquierdo

Deutschland/Italien 2017

(Die Folge "Mia and me: Ein Diamant für Yuko" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell