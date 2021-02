ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 5. Februar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Florian Weiss Gast: Sebastian Schwarz, Schauspieler Urlaub - was steht mir zu? - Rechte und Pflichten in Corona-Zeiten Kitchen Garden - Gartenexpertin Anja Könzen gibt Tipps Bratbirne mit Lavendelsirup - Dessert-Vorschlag von Mario Kotaska Guillain-Barré-Syndrom - Lähmungserscheinungen in den Extremitäten Freitag, 5. Februar 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Kreativ durch die Krise - Die Aktion "Kochen für Helden" Freitag, 5. Februar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Gespräch mit Albrecht Schuch - Europas "Shooting Star" des Jahres Neuer Rekord für die Queen - 69 Jahre auf dem Thron Freitag, 5. Februar 2021, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié Corine Pelluchons Manifest für Tiere - Eine Philosophin fordert Respekt Maximilian Prüfer im Porträt - Artenvielfalt in der Kunst Über das Ende der Evolution - Matthias Glaubrecht sucht Auswege Anja Rützels Gedanken über den Hund - Die Widersprüche der Tierliebe Noam Chomsky ruft zum Ungehorsam auf - Neues Buch "Rebellion oder Untergang" Suzane: Musikerin und Aktivistin, das mitreißende Album "Toi Toi"

