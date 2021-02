ZDF

Segelstar Boris Herrmann zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF

Mainz (ots)

Er nahm als erster Deutscher an der härtesten Segelregatta der Welt teil und belegte nach einem dramatischen Rennverlauf den hervorragenden fünften Platz bei der "Vendée Globe" 2020/2021: Boris Herrmann. ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt den neuen deutschen "Segelhelden" am Samstag, 6. Februar 2021, um23.00 Uhr im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Der 39-jährige gebürtige Oldenburger, der seine Siegchancen kurz vor dem Ziel durch eine Kollision mit einem Fischerboot einbüßte, wird ausführlich von den Strapazen und Herausforderungen seiner abenteuerlichen Solo-Weltumsegelung berichten. Darüber hinaus steht das Topspiel des Bundesliga-Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln im Blickpunkt der Sendung. In einer ausführlichen Zusammenfassung gibt es wie gewohnt die ersten Free-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio". Kommentatorin im Borussia-Park ist Claudia Neumann. Dazu alle Spiele, alle Tore des Bundesliga-Samstags. Die weiteren Themen: Vendée Globe, Wintersport, 2. Fußball-Bundesliga. Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.de https://twitter.com/ZDFpresse

