ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 6. Februar 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Händler fordern Ende des Lockdowns - Zahlen runter - Läden auf? Der Kampf der Gesundheitsämter - Klappt die Nachverfolgung wieder? Schafft MP Kretschmann es erneut? - Baden-Württemberg vor der Wahl Hammer der Woche - Lesen statt fahren im Kreisverkehr Samstag, 6. Februar 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: Boris Herrmann, Segler Segeln Vendée Globe Fußball-Bundesliga, 20. Spieltag Topspiel: Bor. M'gladbach - 1. FC Köln FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 - Union Berlin FC Schalke 04 - RB Leipzig SC Freiburg - Bor. Dortmund Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart Fußball: Zweite Liga, 20. Spieltag Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück - VfL Bochum Braunschweig - Hannover 96 Wintersport Highlights des Tages Sonntag, 7. Februar 2021, 9.03 Uhr sonntags Kirche, Macht, Missbrauch Moderation: Andrea Ballschuh Ein Schlüsselthema in der katholischen Kirche ist die "Machtfrage" - sowohl bei der Aufarbeitung des vielfachen sexuellen Missbrauchs als auch im Rahmen des Reformprozesses "Synodaler Weg". "sonntags" schaut auf die Kölner Debatte um das Vorgehen von Kardinal Woelki. Der Machtmissbrauch von Geistlichen rückt in den Mittelpunkt. Und junge Gläubige antworten auf die Frage, bleiben oder gehen? Die katholische Kirche ist weiter im Krisenmodus. Rücktrittsforderungen an Bischöfe werden lauter, denen als Personalverantwortliche Fehler im Umgang mit Opfern und Tätern vorgeworfen werden. Im Kölner Erzbistum steht Kardinal Rainer Maria Woelki in der Kritik. Eine weitere Phase des "Synodalen Weges" findet am 4. und 5. Februar 2021 unter Corona-Bedingungen als Online-Konferenz statt. Auch dort steht das Thema Macht auf der Tagesordnung. Die wichtige MHG-Studie hat im September 2018 diagnostiziert, dass der vielfache Missbrauch von Minderjährigen durch Kleriker seine Ursachen auch in der hierarchischen Ordnung und der Asymmetrie der Macht in der katholischen Kirche hat. Sonntag, 7. Februar 2021, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 20. Spieltag Olympische Winterspiele 2022 Ein Jahr vor den Spielen Bob-Weltmeisterschaften Entscheidung im Zweierbob Segelsport: Vendée Globe Aktuelle Reportage

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell