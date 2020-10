ZDF

"Das Tal der Mörder" mit Fritz Karl und Anna Unterberger im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Regisseur Peter Keglevic inszenierte das Familiendrama "Das Tal der Mörder" nach dem Drehbuch von Dominique Lorenz: In dem Fernsehfilm der Woche, am Montag, 26. Oktober 2020, 20.15 Uhr im ZDF, will eine junge Frau die Wahrheit über den Tod ihres Vaters herausfinden. Neben Anna Unterberger und Fritz Karl spielen in weiteren Rollen Franz Dinda, Gerrit Klein, Franz Buchrieser, Gertrud Roll und andere. In der ZDFmediathek ist der Film bereits zu sehen.

Jurastudentin Eva Gassner (Anna Unterberger) reist in die Nähe von Salzburg und fasst einen waghalsigen Plan: Sie lässt sich unter falschem Namen am Hof der alteingesessenen Familie Gasser als Haushaltshilfe einstellen. Dort will Eva Beweise finden für die Behauptung ihrer kürzlich verstorbenen Mutter (Cornelia Köndgen): Der Marmorbruchbesitzer Anton Gasser (Fritz Karl) soll der Mörder von Evas Vaters sein. Ihre Mutter war durch einen kürzlich erschienenen Zeitungsartikel aufgeschreckt worden, demzufolge Gassers Ehefrau an derselben Stelle wie Evas Vater verunglückt sei. Gasser macht es Eva schwer, der Machtmensch sieht in der jungen Frau etwas Besonderes. Auch für seine Söhne Jakob (Franz Dinda) und Florian (Gerrit Klein) ist sie bald mehr als eine Haushaltshilfe. Eva kämpft gegen ambivalente Gefühle für die Familie an und ist sich nicht mehr sicher, ob Anton Gasser tatsächlich ein Mörder sein kann.

Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dastaldermoerder

"Das Tal der Mörder" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/QjV/

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell