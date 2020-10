ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 22. Oktober 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Katja Ebstein, Sängerin Die Tricks der Versicherungen - Wenn Versicherer zu wenig zahlen Happy Birthday, Schwarzwaldklinik! - Die 80er-Kultserie wird 35 So schmeckt das Mittelmeer - Die Bouillabaisse von Mario Kotaska Donnerstag, 22. Oktober 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Reparaturen im Zoo Basel - Industriekletterer im Affenhaus Expedition: Fredersdorfer Mühlenfließ - Erinnerungen an bewegte Zeiten Hermannsdorfer Landwerkstätten - Zurück zu den Wurzeln Donnerstag, 22. Oktober 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt: Zeitumstellung - Die Uhr vor oder zurück stellen? Donnerstag, 22. Oktober 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Gerard Butler über die Familie - Enges Verhältnis zu seiner Mutter Neues von Michelle - Gespräch über Musik und Hunde Lena Gercke hält sich fit - Neues Körpergefühl nach der Geburt Donnerstag, 22. Oktober 2020, 22.55 Uhr maybrit illner Thema: Risikogebiet Deutschland - Schaffen wir die Corona-Wende? Gäste: Peter Tschentscher, SPD, Erster Bürgermeister Hamburg Christian Lindner, FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender Jagoda Marinić, Schriftstellerin, Kolumnistin Georg Mascolo, Journalist Susanne Herold, Infektiologin, Lungenforscherin Stefan Oschmann, Vorsitzender Geschäftsleitung Merck Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen und Restaurants müssen schließen, Veranstaltungen werden untersagt. Was Berchtesgaden derzeit erlebt, könnte bald auch anderswo wieder Realität werden. Die Politik warnt und mahnt: Hauptsächlich private Kontakte sollen eingeschränkt werden. Werden wir so die Wende schaffen? Verzicht auf alles, was Spaß macht - müssen wir damit leben, bis es endlich einen Impfstoff gibt? Deutschland zwischen Panikmache und Verharmlosung - kann die Politik die Menschen überzeugen?

