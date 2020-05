ZDF

Freitag, 15. Mai 2020

Freitag, 15. Mai 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Heimwerker-Challenge - Mick Wewers baut einen Gartensessel Pastorinnen-Ehepaar bei YouTube - Stefanie und Ellen Radtke im Gespräch Gebratener Spargel auf Polenta-Nocken - Kochen mit Armin Roßmeier Südafrika in Corona-Zeiten - Schaltgespräch mit Sandra Theiß Gast: Nico Santos, Musiker Freitag, 15. Mai 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Bundesliga: Re-Start - "Geisterspiele": Wie geht das? Expedition: Berlin-Schäferberg - Spaziergang mit Hund Baumfällen in Steillagen - "Knochenjob" im Wald Freitag, 15. Mai 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Heino im Autokino - Rückkehr auf die Bühne Neues von Nico Santos - Spaziergang am Rhein Freitag, 15. Mai 2020, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Jo Schück Verschwörungstheorien in Corona-Zeit - Kein Zurück zur Normalität? Frauen zurück an den Herd? - Wie Corona die Debatte neu belebt Clubkultur auf dem Abstellgleis - "Arm, aber sexy" hilft nicht mehr Tod durch Hungerstreik - Die türkische Band Grup Yorum Gäste: Jutta Allmendinger, Soziologin Pamela Schobeß, Vorstand Berliner Clubcommission Musik: Provinz, Band - Mit ihrem aktuellen Song

