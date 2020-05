ZDF

Samstag, 16. Mai 2020

Samstag, 16. Mai 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Ich bin Chef Der Weg in die Selbstständigkeit ist nicht leicht. Besonders für Menschen mit Behinderung. Trotzdem gründen viele von ihnen ihr eigenes Unternehmen. Auch die blinde Strafverteidigerin Pamela Pabst aus Berlin machte sich nach dem Jurastudium selbstständig, mit einer eigenen Kanzlei. Was sie nicht sieht, hört und spürt sie. Pabst beschäftigt zwei Angestellte. Für Menschen mit Behinderung ist die Selbstständigkeit manchmal die einzige Möglichkeit, überhaupt wieder am Arbeitsleben teilzunehmen. Dafür gibt es auch Einiges an Hilfe vom Staat. So fördert das Integrationsamt Darlehen oder Zinszuschüsse. Unter Umständen gibt es noch weitere finanzielle Hilfen, wie beispielsweise Leistungen für Arbeitsassistenzen. Samstag, 16. Mai 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Deutschland macht auf - Grenzkontrollen werden abgebaut Schwerstarbeit im Gesundheitsamt - Am Telefon gegen Corona Malu Dreyer moderiert die Krise - Zwischen Vorsicht und Lockerung Dauercampingplätze jetzt heiß begehrt - Niederrhein statt Niederlande Samstag, 16. Mai 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Dunja Hayali Gast: Fredi Bobic, Vorstand Sport Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga, 26. Spieltag Topspiel: Eintr. Frankfurt - Bor. M'gladbach Bor. Dortmund - FC Schalke 04 RB Leipzig - SC Freiburg Hoffenheim - Hertha BSC Düsseldorf - SC Paderborn FC Augsburg - VfL Wolfsburg Fußball: Zweite Liga, 26. Spieltag Jahn Regensburg - Holstein Kiel VfL Bochum - 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue - SV Sandhausen Karlsruher SC - Darmstadt 98 Sonntag, 17. Mai 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Michael Sahr Natur pur Mitten in diesen unruhigen Zeiten entdecken immer mehr Menschen die Natur vor der eigenen Haustür. Die einen genießen den täglichen Spaziergang, andere haben sogar einen eigenen Garten. Die Corona-Krise hat unser Land radikal verändert - glücklich, wer sich um die Zukunft des Jobs keine Sorgen machen muss. "sonntags - TV fürs Leben" begleitet Menschen, die ihr Leben radikal verändern mussten und mitten im Klimawandel lernen, sich neu zu orientieren. Sonntag, 17. Mai 2020, 12.15 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Gäste: Michael Schulte, Cesár Sampson, Johnny Logan, Ben Dolic und die Hermes House Band. Sonntag, 17. Mai 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Andrea Petkovic Fußball-Bundesliga, 26. Spieltag Neustart nach der Corona-Zwangspause Fußball-Bundesliga: #Nachspiel Das Revierderby: BVB gegen S04 Fußball-Story: Robin Gosens Spieler von Atalanta Bergamo, 3. Teil Sport in Zeiten von Corona Aktueller Bericht Ligen-Sport: Wie geht's weiter? Aktuelle Reportage

