Das Erste: Endlich Freitag im Ersten: "Ihr letzter Wille kann mich mal!" mit Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht auf außergewöhnlicher Mission an der Nordseeküste

Am Freitag, 24. Januar 2020, um 20:15 Uhr im Ersten

Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht schrieben 1985 als Hauptdarsteller der preisgekrönten Kinokomödie "Männer" deutsche Filmgeschichte. Die Dreieckskonstellation mit einer starken Frau zwischen zwei gegensätzlichen Rivalen greift die Komödie "Ihr letzter Wille kann mich mal!" auf ungewöhnliche Weise auf: Diesmal geht es für die beiden Hitzköpfe nicht darum, für wen sich die Umworbene entscheidet - sondern, auf welche Weise sie von ihr Abschied nehmen. Regisseur Sinan Akkuş inszenierte die Mission der Witwer, die gestohlene Asche an den Heimatort ihrer Frau zu bringen, als ebenso unterhaltsames wie nachdenkliches Roadmovie. Die Entdeckung Svenja Jung komplettiert das Trio der Hauptdarsteller. Ulrike Kriener, bei "Männer" bereits die Dritte im Bunde, spricht aus dem Off die verstorbene Bigamistin. Das Erste zeigt die TV-Premiere von "Ihr letzter Wille kann mich mal!" am Freitag, 24. Januar 2020, um 20:15 Uhr. Außerdem ist der Film ab Mittwoch, 22. Januar, um 20:15 Uhr online first in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de zu sehen. "Ihr letzter Wille kann mich mal!" ist eine Produktion der Lieblingsfilm GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch stammt von Maike Rasch, die Kamera führte Thorsten Harms. Die Redaktion verantworten Carolin Haasis (ARD Degeto) und Sascha Schwingel. Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/ Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de

