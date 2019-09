ZDF

ZDF-Thrillerserie "Bad Banks" für den International Emmy Award nominiert

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die ZDF-Thrillerserie "Bad Banks" ist am Donnerstag, 19. September 2019, in New York in der Kategorie "Best Drama Series" für den International Emmy Award nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 25. November 2019 in New York statt.

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler: "Wir freuen uns, dass unsere Event-Serie 'Bad Banks' neben zahlreichen nationalen Preisen auch für die Internationalen Emmy Awards ins Rennen geht. 'Bad Banks' bedeutet für uns modernes, hochwertiges Erzählfernsehen aus Deutschland heraus, das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen neue Maßstäbe gesetzt hat. Umso erfreulicher, dass unsere 'Bad Banker' jetzt auch die internationale Serienwelt erobern. Ich gratuliere allen Beteiligten und drücke die Daumen für die Verleihung Ende November in New York."

Die sechsteilige Serie von Regisseur Christian Schwochow (Headautor: Oliver Kienle, Writers' Room: Jana Burbach, Jan Galli, Idee: Lisa Blumenberg) spielt in der Welt der Hochfinanz, gewaltiger Geldgeschäfte und undurchsichtiger, oft zwielichtiger Finanztransaktionen. Im Zentrum der Geschichte steht die junge, hochbegabte Investmentbankerin Jana Liekam (Paula Beer), deren Ex-Chefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) ihr einen Job bei einer Großbank in Frankfurt vermittelt. Leblanc ist es auch, die Jana den Tipp für ein hochattraktives, aber äußerst riskantes Geschäft gibt. Die junge Bankerin steht von nun an in Leblancs Schuld.

"Bad Banks" wurde erstmals im März 2018 im ZDF gezeigt. Die ZDF-Redaktion haben Caroline von Senden und Alexandra Staib in Zusammenarbeit mit den ARTE-Kollegen Uta Cappel und Andreas Schreitmüller.

Die zweite Staffel der Serie ist gerade abgedreht. Sie wird im Frühjahr 2020 im ZDF und auf ARTE zu sehen sein. Auch in den neuen Folgen der Serie läuft für Jana bei der Deutschen Global Invest in Frankfurt nicht alles nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche in kleinen beweglichen Start-ups und Fintechs einen fundamentalen Wandel.

Ansprechpartnerin: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/badbanks

Drehstart-Meldung "Bad Banks II": https://kurz.zdf.de/dQc/

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell