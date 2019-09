ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 20. September 2019

Mainz (ots)

Freitag, 20. September 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Anika Decker, Drehbuchautorin Kampf dem Klimawandel - Die Regierung präsentiert ihre Pläne Wohnen & Design - Herbst-Trends für zuhause Auftakt Oktoberfest 2019 - Am Samstag startet die "Wiesn" Freitag, 20. September 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Die Trödelprofis - Was ist Vergangenheit wert? Expedition Deutschland: Drei Gleichen - Ein Mann und sein Garten Küchenträume - Stefanies Zucchini-Pilzrisotto Freitag, 20. September 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Auszeit auf dem Mittelmeer - Segeltörn an der kroatischen Küste Freitag, 20. September 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Ayda Field auf dem Jahrmarkt - Veranstaltung zum Weltkindertag Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und Najas

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell