Samstag, 21., und Sonntag, 22. September 2019

Samstag, 21. September 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Sport - gemeisam! Sport barrierefrei - für viele Vereine eine Last. Nicht so für den inklusiven Berliner Tauchverein Siemensstadt und die renommierte Hochschule Köln. Johannes Grasser ist Student an der Kölner Universität. Er sitzt im Rollstuhl, ist Tetraspastiker und kann seine Arme und Beine nur eingeschränkt bewegen. Dass er in Köln studiert, ist ein Zeichen, dass sich die Hochschule der Inklusion immer mehr öffnet. Das gilt auch für den inklusiven Berliner Tauchverein. Dieser hat sich vor gut vier Jahren von Anfang an der Inklusion geöffnet. In kleinen Gruppen tauchen Menschen mit und ohne Behinderung. Einer von ihnen ist Sebastian Andres. Der IT-Programmierer ist blind und lernt seit einem Jahr das Tauchen. Samstag, 21. September 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Mehr Öko auf der Wiesn - Oktoberfest will grüner werden Radschnellweg Ruhr kommt nicht voran - Planung mit Hindernissen Hilfe für pflegende Angehörige - Pause von zu Hause Hammer der Woche - Stadt sperrt Apotheken-Parkplätze ab Samstag, 21. September 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gäste: Joshua Kimmich, Bayern München Tim Bendzko, Singer-Songwriter Fußball-Bundesliga, 5. Spieltag Topspiel: Werder Bremen - RB Leipzig SC Freiburg - FC Augsburg Hertha BSC - SC Paderborn Bayer Leverkusen - Union Berlin Bayern München - 1. FC Köln FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 7. Spieltag VfB Stuttgart - Greuther Fürth 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC SV Sandhausen - VfL Bochum SV Wehen Wiesbaden - Bielefeld Formel 1: Großer Preis von Singapur Bericht aus Singapur Sonntag, 22. September 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Tür an Tür mit Aische - wie gelingt ein Miteinander? Miteinander leben über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg ist längst Realität. Dennoch gibt es viel Unsicherheit und oft Gefühle der Fremdheit. Wie kann das Miteinander gelingen? "Zusammen leben, zusammen wachsen" ist das Motto der interkulturellen Woche im September. Wie kann ein Miteinander gelingen? Wo in Deutschland gibt es gute Beispiele in Zeiten von Abschottung und Frontenbildung? "sonntags" fragt nach und zeigt positive Initiativen. Die interkulturelle Woche wird veranstaltet von den drei christlichen Kirchen, der evangelischen, der katholischen und der orthodoxen. Sie findet 2019 bereits zum 44. Mal statt. Die Kirchen haben sich damit früh positioniert. Jeder Vierte hat in Deutschland einen Migrationshintergrund. Sonntag, 22. September 2019, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste O'zapft is! Heute eröffnen Andrea Kiewel und der "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg die Oktoberfest-Saison 2019 mit zünftiger Musik, Spiel, Spaß und guter Laune. Gäste: Die Jungen Zillertaler, Troglauer, Münchner Zwietracht, Melissa Naschenweng, Alpin KG, Hansi Hinterseer, Die Draufgänger, Die Schürzenjäger, DDC Breakdance, Antonia aus Tirol, DeSchoWieda feat. Fred and Richard, Fäaschtbänkler und andere. Letzte Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten" 2019. Sonntag, 22. September 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Bundesliga - Nachspiel zum 5. Spieltag Fußball-Story - Präsidentenwahl vor DFB-Bundestag Leichtathletik: Story - Vor der WM in Doha Formel 1: Großer Preis von Singapur - Zusammenfassung

