Sven Hoffmann zum weiteren Geschäftsführer der dfv Euro Finance Group berufen

Frankfurt am Main (ots)

Zum 1. Februar 2019 ist Sven Hoffmann (43) zum Geschäftsführer der dfv Euro Finance Group GmbH, einer Tochtergesellschaft der dfv Mediengruppe, berufen worden. Als Geschäftsführer wird Hoffmann die Ressorts Marketing und Konferenzteilnehmergewinnung verantworten. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Andreas Scholz ist er außerdem verantwortlich für Vermarktung, Umsatzentwicklung sowie das Neukundengeschäft des Konferenzveranstalters.

Sven Hoffmann ist seit dem 1. Januar 2017 für die dfv Euro Finance Group tätig, zunächst als Leiter Business Development & Sales, ab dem 1. Januar 2018 dann als Chief Sales & Marketing Officer und Mitglied der Geschäftsleitung. Der Diplom-Kaufmann arbeitete nach seinem Studium als Verkaufsleiter für die Börsen-Zeitung. Anschließend war er bis 2013 als Leiter Branchen-Vermarktung für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig. Nach knapp dreijähriger Vertriebstätigkeit für ein mittelständisches Unternehmen in München sowie für einen internationalen Finanzdienstleister in Luxemburg kehrte Sven Hoffmann Ende 2016 nach Frankfurt am Main zurück.

Andreas Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der dfv Euro Finance Group GmbH: "Mit der Berufung von Sven Hoffmann zum weiteren Geschäftsführer unterstreichen wir die wachsende Bedeutung des Marketing- und Vertriebsbereiches für unser Unternehmen. Durch die Entwicklung neuer Formate und die Erschließung neuer Zielgruppen unter der Medienmarke EURO FINANCE haben wir in den vergangenen Jahren einen erfolgreichen Weg eingeschlagen."

Sven Hoffmann, Geschäftsführer der dfv Euro Finance Group GmbH: "Gemeinsam im Team haben wir in den vergangenen Jahren viel bewegt und in unsere Geschäftsprozesse investiert. Damit haben wir ein nachhaltiges und wachstumsorientiertes Geschäftsmodell geschaffen. Ich bin überzeugt, dass wir mit unseren Konferenzformaten weiterhin einen positiven Beitrag zum internationalen Erfolg der Metropolregion FrankfurtRheinMain leisten können. Darauf freue ich mich."

Weiterer Geschäftsführer der dfv Euro Finance Group GmbH ist Sönke Reimers, der diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der dfv Mediengruppe wahrnimmt. Dr. Katrin Pickenhan, Chief Operation Officer, ist Prokuristin der dfv Euro Finance Group und Mitglied der Geschäftsleitung.

