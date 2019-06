ZDF

"Sieben Kontinente - ein Planet": BBC Studios und ZDF koproduzieren großen dokumentarischen Mehrteiler

Seit April 2019 besteht zwischen dem ZDF und BBC Studios ein langfristig laufender, umfangreicher Kooperationsvertrag. Im Dokumentationsbereich geht Ende des Jahres das erste gemeinsame Großprojekt auf Sendung. "Sieben Kontinente - ein Planet" heißt die siebenteilige Reihe, die nie zuvor gefilmte Tier- und Naturgeschichten auf die deutschen Bildschirme bringt. Neueste Drohnen- und Kameratechniken erlauben es den Filmemachern, Tiere nicht nur aus neuen Perspektiven, sondern auch aus nächster Nähe zu zeigen, ohne das natürliche Verhalten der Tiere zu stören. So sind atemberaubende Bilder entstanden, die im ZDF auf dem "Terra X"-Sendeplatz zu sehen sein werden. Die Musik für die Reihe stammt aus der Feder des bekannten deutschen Filmkomponisten Hans Zimmer.

Vor Millionen von Jahren rissen starke Kräfte die Erdkruste auseinander und schufen die sieben Kontinente, die wir heute kennen. Es sind sehr unterschiedliche Lebenswelten, jede einzigartig, jede voller Leben. Die "Terra X"-Dokumentation "Sieben Kontinente - ein Planet" stellt diese Erdteile vor und zeigt ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Die Reihe feiert die Vielfalt des Lebens. Sie zeigt, wie sich das Leben den geologischen Eigenheiten des jeweiligen Kontinents anpasste und wie es sich heute einer modernen, vom Menschen dominierten Welt anpassen muss. Tiere wechseln ihre Strategien, um in ihrem sich immer schneller ändernden Lebensraum zurechtzukommen.

Die Reihe ist von der BBC Studios Natural History Unit produziert, die seit vielen Jahrzehnten Standards im Naturfilmbereich setzt. Koproduziert wird das Projekt von ZDF, BBC America, Tencent Penguin Pictures, France Télévisions und der China Media Group CCTV9.

Der Trailer zu "Sieben Kontinente - ein Planet" mit dem Song "Out There" der bekannten australischen Sängerin Sia wurde am 30. Juni 2019 auf dem Glastonbury-Festival präsentiert und ist bei "Terra X"-Facebook unter https://facebook.com/ZDFterraX (deutsche Version) und unter https://youtu.be/IlFRPkT-hVc (englische Version) zu sehen. Der Song "Out There" wurde von Sia, Christopher Braide und Hans Zimmer komponiert, von Russell Emanuel produziert und von Andrew Christie für Bleeding Fingers Music arrangiert.

