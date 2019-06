ZDF

Deutscher Dokumentarfilmpreis für ZDF/3sat-Koproduktion "Heimat ist ein Raum aus Zeit"

Auch Koproduktion "Dark Eden" ausgezeichnet

Am Freitag, 28. Juni 2019, ist der von ZDF/3sat koproduzierte Dokumentarfilm "Heimat ist ein Raum aus Zeit" von Thomas Heise in Stuttgart mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet worden. Eine weitere ZDF/3sat-Koproduktion, "Dark Eden" von Jasmin Herold und Michael David Beamish, erhielt den Förderpreis vom Haus des Dokumentarfilms (HDF). Die Preisverleihung war der Höhepunkt des SWR Doku Festivals, das vom 26. bis 29. Juni 2019 in Stuttgart stattfindet.

In "Heimat ist ein Raum aus Zeit" (Redaktion: Udo Bremer) geht Thomas Heise den Spuren seiner eigenen deutsch-jüdischen Familiengeschichte nach. Diese war seit dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende der DDR von oppositionellem Geist und erlittener Verfolgung geprägt. Dabei stellt Heise drei prägende Erfahrungen heraus: die Opposition des Großvaters Wilhelm gegen den Ersten Weltkrieg, die Verfolgung, der Wilhelm als engagierter Kommunist und seine Frau, eine Jüdin aus Wien, in der Zeit des Dritten Reichs ausgesetzt waren, und das zwiespältige Verhältnis der DDR-Intellektuellen zur Obrigkeit am Beispiel von Heises Eltern. Heise zeigt, wie sich Zeitgeschichte auf seine Familie ausgewirkt hat und wie sich unabhängig von den Systemen Herrschaftsverhältnisse wiederholen. Dadurch weisen die persönlichen Erfahrungen der Betroffenen über das individuelle Schicksal hinaus und werden als Merkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts sinnfällig.

Der Film "Dark Eden" von Jasmin Herold und Michael Beamish (Redaktion: Nicole Baum) führt die Zuschauer in das Zentrum des kanadischen Ölsandabbaus. Fort McMurray gilt als das weltgrößte Fracking-Terrain und als die am schnellsten wachsende Stadt Nordamerikas, eine Goldgräber-City. In Kanadas hohen Norden zog es Markus und Olga aus Norddeutschland mit dem erklärten Ziel, sich in der Industriestadt der Provinz Alberta das Startkapital für das Blockhaus in den kanadischen Wäldern zu verdienen - mit Erfolg. Der Mechaniker und die Krankenschwester sowie weitere Bewohner der Stadt geben im Film "Dark Eden" Einblicke in ihr Leben.

Der SWR vergibt zusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg seit 2003 den Deutschen Dokumentarfilmpreis, seit 2017 jährlich. Der Hauptpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Förderpreis des HDF mit 3.000 Euro.

