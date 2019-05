CAVALLUNA

Einvernehmliche Einigung: Rechtsstreit um die Marke APASSIONATA ist beigelegt

Der seit November 2016 zwischen der Apassionata World GmbH und dem ehemaligen Mitgesellschafter Peter Massine geführte Rechtsstreit um die Entertainment-Marke APASSIONATA wurde im Rahmen einer einvernehmlichen Einigung nunmehr beigelegt: In diesem Zuge sind alle Rechte an den APASSIONATA-Marken auf den Gesellschafter der Apassionata World GmbH übergegangen.

"Wir sind überglücklich, dass es endlich zu der seit vielen Monaten angestrebten Einigung gekommen ist", zeigt sich Johannes Mock-O'Hara, Geschäftsführer der Apassionata World GmbH, erleichtert über den positiven Ausgang der langwierigen Verhandlungen. "Auch wenn alle Seiten zufrieden mit dem Ergebnis sind, so gibt es nur einen klaren Gewinner - und das sind die Gäste und Fans von Pferdeshows."

In den Jahren 2017 und 2018 hat die Apassionata World GmbH erheblich in ihr tourendes Showprodukt investiert. Das Team vor und hinter den Kulissen wurde stark erweitert und es ist sehr viel mehr Kreativität und Energie in die Inszenierung geflossen. Im Oktober 2018 feierte das Programm "Welt der Fantasie" unter der neuen Marke CAVALLUNA seine Premiere. Die Show haben seitdem mehr als 330.000 Menschen in Europa erlebt, bis zum Ende der Tour werden es ca. 420.000 Besucher in 34 Städten sein. "Wir sind überwältigt von der Begeisterung, mit der das Publikum unsere harte Arbeit honoriert. In fast jeder Show haben wir Standing Ovations, das ist ein riesengroßer Erfolg für unser tolles Team angesichts eines erst im Juni 2018 erfolgten Markteintritts," freut sich auch Director Marketing Ron Bloch. "Die qualitative Weiterentwicklung unserer Show und die Positionierung der neuen Marke CAVALLUNA sind für das Unternehmen wichtige strategische Schritte gewesen."

Seit Oktober 2018 waren mit CAVALLUNA "Welt der Fantasie" (Veranstalter: Apassionata World GmbH) und APASSIONATA "Der magische Traum" (Veranstalter: Live Nation GmbH, Produzent: Peter Massine Productions GmbH / APASSIONATA Productions GmbH) als Konsequenz aus dem Streit um die Marke zwei voneinander unabhängige Pferdeshows in Deutschland und Europa auf Tour. Während die APASSIONATA-Tournee vorzeitig beendet wurde, läuft die CAVALLUNA-Tournee plangemäß bis Ende Juni 2019 noch in folgenden Städten:

Salzburg, Salzburgarena - 11.-12.05. Wien, Stadthalle - 18.-19.05. Graz, Stadthalle - 25.-26.05. Chemnitz, Arena - 31.05.-02.06. Erfurt, Messehalle - 08.-10.06. Kiel, Sparkassen-Arena - 15.-16.06. Düsseldorf, ISS DOME - 22.-23.06. Mannheim, SAP Arena - 29.-30.06.

In der kommenden Saison wird es mit CAVALLUNA "Legende der Wüste" dann nur noch eine große, tourende Pferdeshow auf dem europäischen Entertainment-Markt geben. Peter Massine, der ehemalige Mitgesellschafter der Apassionata World GmbH, zieht sich aus dem Entertainment-Geschäft zurück: "Ich freue mich über die Beilegung der langwierigen Gesellschafterstreitigkeiten und wünsche CAVALLUNA und der Apassionata World GmbH viel Erfolg und viele glückliche Besucher."

Johannes Mock-O'Hara zur perspektivischen Nutzung der übernommenen Marke APASSIONATA: "Wie wir zukünftig mit dem Namen APASSIONATA umgehen, lassen wir uns noch offen. CAVALLUNA ist und bleibt unser Top-Produkt. Dank der großartigen Arbeit unseres gesamten Teams haben wir die Marke in sehr kurzer Zeit erfolgreich eingeführt, sofort zum Marktführer in diesem Segment gemacht und eine sehr enge Identifizierung innerhalb des Unternehmens und bei den Zuschauern geschaffen."

Im Oktober 2019 startet mit CAVALLUNA "Legende der Wüste" die neue Europa-Tour durch mehr als 30 Städte. Alle Infos unter www.cavalluna.com

