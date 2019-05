"Lust der Täuschung" bei ZDFkultur: neue Ausstellung in "Digitaler Kunsthalle"

ZDF

Schon immer spielt die Kunst mit der Wahrnehmung und führt dem Betrachter vor Augen, wie einfach er zu täuschen ist. Die "Digitale Kunsthalle" im neuen digitalen Kulturraum des ZDF, ZDFkultur, präsentiert seit Donnerstag, 23. Mai 2019, die Ausstellung "Lust der Täuschung". In Zeiten von Fake News, alternativen Realitäten und allgemeiner Verunsicherung regt die Schau, die noch bis 30. Mai 2019 im Ludwig Forum in Aachen zu sehen ist, zu einem aktuellen Diskurs an.

Die Ausstellung "Lust der Täuschung. Von antiker Kunst bis zur Virtual Reality" widmet sich in einem weit gefassten Panorama unterschiedlichen ästhetischen Spielformen von Schein, Illusion und Simulation und bietet mit zahlreichen Werken aus vier Jahrtausenden einen Parcours durch die (Kunst-)Geschichte. Für die "Digitale Kunsthalle" des ZDF wurden besonders prägnante Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und Film ausgewählt, die unter Beweis stellen, wie vielfältig der meisterhafte Umgang mit der Täuschung in der Kunst ausfällt.

Mit der "Digitalen Kunsthalle" will das ZDF Kunst zu den Menschen bringen. Besucher bewegen sich unter digitalekunsthalle.zdf.de innerhalb eines interaktiven Web-Moduls durch ein virtuelles Museum und betrachten dort ausgestellte Skulpturen und Gemälde. Kunst aus Mu-seen und privaten Sammlungen wird so für alle erfahrbar. Kunstinteressierte erhalten außerdem redaktionell aufbereitete Hintergrundinformationen und begleitende Geschichten rund um die einzelnen Werke und Künstler.

Die "Digitale Kunsthalle" ist Teil des neuen digitalen Kulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDF Kulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen. Durch technische Innovationen wie 360-Grad-Videos, Virtual Reality und Volumetrie entstehen neue interaktive Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell