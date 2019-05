ZDF

Freitag, 24. Mai 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Felix Klieser, Hornist Erasmus-Austausch jetzt für alle - Azubis im Ausland Nachhaltiges Einweggeschirr - Alternativen zu Plastik Spargel mit verlorenem Ei - Ein Rezept von Armin Roßmeier Freitag, 24. Mai 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Kleintierpraxis Ravensburg - Vierbeiner beim Arzt Expedition Deutschland: Könnern - Von Indien bis Sachsen-Anhalt Europawahl 2019 - Ein Italiener kommt in Hamburg an Freitag, 24. Mai 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Kneippkur, Schlösser, Vogel Strauß - Unterwegs auf dem Europaradweg Freitag, 24. Mai 2019, 17.40 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss amfAR-Gala in Cannes - Prominent besetzte Charity-Gala Neues Album von Sting - Interview mit dem Musiker Bar Refaeli in Berlin- Cocktail-Party mit dem Model Freitag, 24. Mai 2019, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Zu Gast im Studio: Doron Rabinovici, Österreichischer Schriftsteller Lewis Capaldi live auf der Bühne, "Someone you loved" "Rocketman" Elton John im Kino - Das Leben des Superstars Ian McEwans Roman über KI - "Maschinen wie ich" Pekinger Frühling '89 - Chinas Kampf um die Freiheit Die Kunst und das Strache-Video - Eine szenische Lesung

