Woche 27/18 Donnerstag, 05.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Heroin-Dealer im Visier Großbritannien 2015 6.20 ZDFzoom Unter falschem Namen Passbetrug in Deutschland Deutschland 2017 6.50 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017 7.20 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016 7.50 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Drogenrazzia in Oldham Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.50 Kriminelle Karrieren Ross Ulbricht - Der Darknet-Dealer Frankreich 2016 ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.20 Italiens Mafia Der Clan der 'Ndrangheta 12.05 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra 12.50 Italiens Mafia Paten vor Gericht 13.35 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 14.20 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016 15.05 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 15.50 Die Scheinwelt von Facebook & Co. Das Geschäft mit gekauften Likes 16.35 Cybercrime Das Geschäft mit der Angst Deutschland 2018 17.20 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 2016 18.05 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018 18.50 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 19.35 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung 23.10 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017 23.55 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi 0.40 heute journal 1.05 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika 1.50 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator 2.35 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017 3.20 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 4.10 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017 4.55 Einsame Wölfe des Terrors Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer Großbritannien 2017

