Torsten Kreft verantwortet hagebau Einzelhandel

Soltau (ots) - Torsten Kreft, Geschäftsführer Category Management und strategische Geschäftsfeldentwicklung sowie kommissarischer Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, verantwortet ab sofort den hagebau Einzelhandel insgesamt.

Der Aufsichtsrat der hagebau hat in seiner Sitzung vom 29. November 2018 entschieden, die Verantwortung für das Geschäftsfeld Einzelhandel Herrn Torsten Kreft zu übertragen.

Damit werden die bisher getrennten Ressorts Category Management und strategische Geschäftsfeldentwicklung sowie Vertrieb und Marketing zusammengelegt.

"Mit Torsten Kreft haben wir einen sehr erfahrenen Einzelhandelsexperten in der hagebau, der seit über 25 Jahren erfolgreich für uns tätig ist", so Johannes M. Schuller, Aufsichtsratsvorsitzender der hagebau Gruppe. "Die Konzentration der Verantwortung für den Einzelhandel, inklusive des neuen Cross-Channel-Geschäfts mit hagebau connect, wird maßgeblich dazu beitragen, die erfolgreiche Entwicklung unseres hagebaumarkt Franchisesystems sowie unserer WERKERS WELT Standorte weiter voranzutreiben. Mit dieser Entscheidung schaffen wir die Voraussetzung, konsequent Synergien zwischen den bisher getrennten Aufgabenbereichen zu heben", so Schuller weiter.

Torsten Kreft (55) ist seit 1992 für die hagebau tätig und verantwortete bereits verschiedene Managementaufgaben. Seit 2013 ist Herr Kreft als Geschäftsführer hagebau Einzelhandel (ehemals ZEUS Zentrale für Einkauf & Service GmbH & Co. KG) für die Bereiche Category Management und strategische Geschäftsfeldentwicklung verantwortlich.

hagebau Unternehmensgruppe

1964 gegründet ist die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG eine heute durch rund 370 rechtlich selbstständige, mittelständische Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getragene Kooperation. Der hagebau Gruppe sind mehr als 1.750 Standorte in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Spanien und Niederlande) angeschlossen.

Mit einem zentralfakturierten Nettoumsatz (alle über die hagebau Zentrale bezogenen Waren und Dienstleistungen) von 6,51 Milliarden Euro (2017) nimmt die hagebau Gruppe eine führende Position in der Branche ein.

Der Fachhandel bedient unter der (Kann-)Marke hagebau die Sparten Baustoffe, Fliese und Holz (primär B2B).

Der hagebau Einzelhandel ist für Gesellschafter der hagebau Gruppe Franchisegeber. Mit den Marken hagebaumarkt, FLORALAND und WERKERS WELT ist die hagebau Kooperation im standortgebundenen B2C-Markt aktiv. Die hagebaumärkte in Deutschland und Österreich erzielten im Geschäftsjahr 2017 einen kumulierten Netto-Verkaufsumsatz von 2,21 Milliarden Euro. Mit baumarkt direkt, einem Joint Venture der hagebau mit der Otto Group Hamburg, deckt die Verbundgruppe auch den B2C-Onlinehandel ab.

Mit mehr als 1.350 Mitarbeitern erbringt die hagebau Gruppe an sieben Standorten zahlreiche Dienstleistungen für die angeschlossenen mittelständischen Handelshäuser. Hauptsitz der Kooperation ist Soltau mit rund 900 Mitarbeitern. Zu den Dienstleistungen für die mittelständischen Anteilseigner zählen die Bereiche Einkauf, Vertrieb, Systeme, Logistik, IT, Marketing und Finanzberatung. Damit wird das Tagesgeschäft der selbstständigen mittelständischen Handelshäuser umfassend und kostenoptimiert unterstützt.

