ZDF-Komödie "Mein Freund, das Ekel" wird fortgesetzt

Mainz (ots)

"Mein Freund, das Ekel", die ZDF-Komödie mit Dieter Hallervorden und Alwara Höfels in den Hauptrollen, wird fortgesetzt. Der Film über einen tyrannischen Lehrer im Ruhestand und eine alleinerziehende Mutter, die seine Pflege übernimmt, erreichte sowohl mit der TV-Ausstrahlung als auch in der ZDFmediathek ein großes Publikum.

Heike Hempel, Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II und stellvertretende Programmdirektorin: "Wir freuen uns über den großen Erfolg unserer Komödie 'Mein Freund, das Ekel' sowohl bei der linearen Ausstrahlung als auch in der ZDFmediathek. Wir haben hier erreicht, was immer unser Ziel ist, alle Generationen anzusprechen und höchst unterhaltsam gesellschaftliche Themen zu erzählen. Wir werden die Geschichte dieses Odd Couples aus unterschiedlichen Milieus fortsetzen."

8,09 Millionen Zuschauer wollten am 9. Mai 2019 im ZDF die Komödie "Mein Freund, das Ekel" sehen. Der Marktanteil lag bei 25,9 Prozent, beim jungen Publikum bei 13,2 Prozent. In der ZDFmediathek erzielte der Film bis 15. Mai 2019 mehr als 450.000 Sichtungen.

Hauptdarsteller Dieter Hallervorden: "Ich hab' die Eintracht geschlagen! Ein Wahnsinn, dabei kann ich gar nicht so gut Fußball spielen! Wir gehen in Verlängerung, freiwillig, denn ohne nennenswerte Gegentore, und ich freu mich drauf, zusammen mit der wunderbaren Alwara Höfels für euch noch oft 'Mein Freund, das Ekel' zu spielen. Ob das Spiel dann in Reihe oder Serie geht, ist mir eigentlich egal; Hauptsache, wir spielen uns die Bälle weiter so grandios zu wie in der ersten Halbzeit."

"Mein Freund, das Ekel" ist eine Rat Pack Filmproduktion in Zusammenarbeit mit der An der Gassen FILM, die Produzenten sind Franziska An der Gassen und Christian Becker. Im ZDF liegt die Redaktion bei Thorsten Ritsch.

