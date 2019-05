ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 18. Mai 2019

Mainz (ots)

Samstag, 18. Mai 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Contergan - wo bleiben wir? Bianca Vogel und Brigitte Rohr sind Contergan-Geschädigte. Ihre Mütter nahmen das Schlafmittel während der Schwangerschaft ein. Vor rund 60 Jahren galt das Medikament als unbedenklich. Die Folge: schwere Fehlbildungen bei den Babys, vor allem an den Gliedmaßen. Die 56-jährige Brigitte Rohr fühlt sich vom Staat und der Gesellschaft als vergessenes Opfer. Denn längst sind zu den starken Behinderungen schwere Folgeschäden hinzugekommen. Auch Bianca Vogel, ehemalige Dressurreiterin im Behindertenreitsport und mehrfache Medaillengewinnerin bei den Paralympischen Spielen, stellt sich heute die Frage, wie sie aufgrund der fortschreitenden gesundheitlichen Probleme künftig ihr Leben gestalten muss. Von den etwa 5000 in Deutschland geborenen Contergan-Opfern leben heute noch etwa 2400. Samstag, 18. Mai 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Kampf gegen Messerkriminalität - Länder fordern schärfere Gesetze Südlink? Nein, danke! - Bürgerprotest gegen Stromtrasse Kein Bock auf Bürgermeisteramt - In vielen Gemeinden fehlen Kandidaten Hammer der Woche - Teurer Betonwürfel in Essen Samstag, 18. Mai 2019, 22.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: Friedhelm Funkel, Trainer Düsseldorf Fußball-Bundesliga, 34. Spieltag Düsseldorf - Hannover 96 VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 - Hoffenheim SC Freiburg - 1. FC Nürnberg Werder Bremen - RB Leipzig Hertha BSC - Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund FC Schalke 04 - VfB Stuttgart Bayern München - Eintracht Frankfurt Eishockey-WM Kanada - Deutschland Sonntag, 19. Mai 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Braucht es Religionsunterricht? Artikel 7 des Grundgesetzes schützt den Religionsunterricht als Schulfach. Ist das noch sinnvoll in einer Zeit, die zunehmend multireligiös ist mit einer wachsenden Zahl von Konfessionslosen? Welcher Religionsunterricht ist da geeignet? Reichen zwei Stunden Religion oder Ethik in der Woche, um den Heranwachsenden eine Orientierung zu geben? Welche Modelle für einen muslimischen Religionsunterricht gibt es? Warum überhaupt dieses Verfassungsrecht? Anlass der Sendung ist der 70. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai 2019. Das Grundgesetz hat wesentliche Regelungen zum Verhältnis von Kirche und Staat aus der Weimarer Verfassung übernommen, den Artikel 7 zum Religionsunterricht aber neu formuliert. Den Religionsgemeinschaften wird darin das Recht zugebilligt, an staatlichen Schulen ihre Glaubenswahrheiten zu vermitteln. Deutschland schaut damit auf 100 Jahre Religionsverfassungsrecht zurück. Sonntag, 19. Mai 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Heute ist Discofox-Tag im "ZDF-Fernsehgarten". Traditionell verwandelt sich das Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg in Deutschlands größten Open-Air-Tanzpalast. Gäste: Bernhard Brink, Francine Jordi, Christian Lais, Anita & Alexandra Hofmann, Leonard, Daniela Alfinito, Frank Lukas, Mitch Keller, Olaf der Flipper, DJ Herzbeat feat. Sarah und andere. Sonntag, 19. Mai 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga Meisterfeier und aktuelle Berichte Fußball-Bundesliga: Nachspiel Rückblick auf die Bundesliga-Saison Fußball: Jürgen Klopp Der Startrainer im Porträt

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell