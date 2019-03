ZDF

Für ein Meer ohne Plastik: "plan b" im ZDF über Retter der Ozeane

Täglich landen riesige Mengen Plastik in den Weltmeeren - die Ozeane verkommen zur Müllhalde. Immer mehr Menschen sagen dieser gigantischen Verschmutzung den Kampf an. Am Samstag, 23. März 2019, 17.35 Uhr im ZDF, stellt "plan b: Retter der Ozeane" vor, die sich "für ein Meer ohne Plastik" einsetzen.

Als Günther Bonin, Leiter einer IT-Firma, beim Segeln vor der Küste Kanadas auf einen Müllteppich aus Plastik traf, krempelte er sein Leben um. Er verfolgt seitdem nur noch einen Plan: die Meere zu retten. Bereits seit zehn Jahren arbeitet Bonin unermüdlich an der Idee einer maritimen Müllabfuhr, die einen großen Teil des Plastikmülls im Meer beseitigen soll. 150 Millionen Tonnen davon schwimmen laut Expertenschätzungen in den Ozeanen herum.

Etwa zehn Prozent dieses Mülls sind alte Fischernetze, die beim Fang verloren gingen oder einfach gekappt und versenkt wurden. Diese Netze sind aus Nylon und zersetzen sich zu Mikroplastik. Bevor das passiert, fangen die Fischernetze immer weiter - die Folge: Millionen von Meerestieren verenden in den sogenannten Geisternetzen. Hobbytaucher George Sarelakos aus Athen hat vor einem Jahr einen Verein gegründet und geht mit anderen Tauchern aktiv gegen das unnötige Sterben der Meerestiere vor. Regelmäßig bergen sie Geisternetze aus dem Meer.

Colette Beckham lebt im britischen Cornwall direkt am Meer und beobachtet, wie Strände und Wasser immer mehr zugemüllt werden. In ihrer Heimatstadt Newquay hat sie eine Bürgerbewegung gegründet und ihrer fünfjährigen Tochter versprochen: "Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit deine Generation keinen Plastikmüll in der Nahrungskette hat." Ihr Ziel: Das Plastik soll gar nicht erst ins Meer gelangen - deshalb muss schon an Land jede Menge getan werden.

"plan b" ist in dieser Woche in den Social-Media-Kanälen von heute.de aktiv und macht auf Instagram darauf aufmerksam, wie man selbst Plastik im Alltag vermeiden kann. Zum Abschluss dieser "plan b"-Aktion gibt es am Samstag, 23. März, auf Instagram einen Talk zum Thema. Weiterführende Informationen und Geschichten rund um die Frage "Wie kommt das Plastik aus dem Meer?" gibt es auch auf den Sendeseiten unter https://planb.zdf.de. Bereits in der "plan b"-Sendung vom 9. März 2019 ging es um Plastikvermeidung - in "Schluss mit Plastik - Verpackung neu gedacht".

