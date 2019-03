ZDFzeit-Doku "Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler: Wir und die Italiener"

ZDF

Theatralisch, unpünktlich, lebensfroh: Das sind einige der Vorurteile, die Deutsche über Italiener haben. Schauspieler und Comedian Michael Kessler reist nach "Bella Italia" und prüft, was dran ist an den Klischees. In der Reihe "Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler" zeigt das ZDF am Dienstag, 12. März 2019, 20.15 Uhr, die Dokumentation "Wir und die Italiener" von Annette Koehler und Oliver Halmburger. In der ZDFmediathek ist sie schon ab Montag, 11. März 2019, 20.15 Uhr, verfügbar.

Michael Kessler spürt den Beziehungen der ungleichen "Nachbarn" nach. In Neapel spricht er mit Musiker und Moderator Giovanni Zarrella über Familie, Essen und Fußball. Er taucht ein in das ganz normale Leben einer italienischen Großfamilie und plaudert beim Picknick mit Ex-Pornostar und Ex-Parlamentarierin Cicciolina über Politik.

Autor Jan Weiler, der mit der Lebensgeschichte seines italienischen Schwiegervaters einen Bestseller landete, kommt ebenso zu Wort wie Journalist und ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. Schauspieler Mario Adorf erinnert sich an die Zeit, als er in Rom die Landsleute seines Vaters kennen und lieben lernte. Historiker Oliver Janz, Anthropologe Maurizio Bettini und Kultursoziologin Lia Fassari ordnen die Klischees kulturgeschichtlich ein.

Am Dienstag, 19. März 2019, 20.15 Uhr, folgt zum Abschluss der Reihe "Wir und die Briten".

