ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 9. März 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Nicht nur die Medaille zählt Basketballer Taner Erkilic und Dressur- und Springreiterin Inka Thun haben es geschafft: Sie sind bei den Special Olympics Weltsommerspielen in den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei. "Nichts ist unmöglich", hat sich Taner Erkilic auf den Arm tätowieren lassen. Der 23-Jährige hat eine Lernbehinderung und trainiert in einem gemischten Basketballteam für die Medaille. Das gemeinsame Ziel schweißt zusammen, so gelingt Inklusion ganz einfach. Auch Reiterin Inka Thun träumt von einer Medaille. Aufgrund ihrer Frühgeburt ist sie entwicklungsverzögert, der Pferdesport hilft ihr auch, die Hürden im Alltag zu überwinden. Beide Sportler erzählen, was sie antreibt und wie der Sport ihnen geholfen hat, persönliche Ziele zu erreichen. Special Olympics will Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft verhelfen. Die Weltsommerspiele finden vom 14. bis 21. März 2019 in Abu Dhabi und Dubai statt. Samstag, 9. März 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Missbrauchsfall Lügde - Stadt sehnt Normalität zurück Dorfkerne stärken - Konzepte gegen Flächenfraß Junges Greifswald - Studentenleben in alter Hansestadt Hammer der Woche - Wartehäuschen weit weg von Haltepunkt Samstag, 9. März 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Dieter Hecking, Trainer Borussia Mönchengladbach Fußball-Bundesliga, 25. Spieltag Topspiel: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Bayern München - VfL Wolfsburg RB Leipzig - FC Augsburg SC Freiburg - Hertha BSC Werder Bremen - FC Schalke 04 (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 25. Spieltag 1. FC Köln - Bielefeld Jahn Regensburg - MSV Duisburg Darmstadt 98 - Holstein Kiel Erzgebirge Aue - SC Paderborn Biathlon: WM in Östersund - Sprint Herren Sonntag, 10. März 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Jüdisches Leben in Deutschland Was bedeutet jüdisch sein in Deutschland heute? Die Sendung fragt nach dem Lebensgefühl und den Erfahrungen ganz unterschiedlicher Jüdinnen und Juden in Deutschland. Für die Mehrheit in Deutschland gilt: Sie wollen hier leben und bleiben. Und besonders die Jungen, die in dritter Generation hier leben, sowie die "Zugezogenen" suchen nach einer neuen jüdischen Identität jenseits der Themen Shoa, Israel und Antisemitismus. Sonntag, 10. März 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 25. Spieltag Fußball-Story - Aktuelle Reportage Biathlon-WM - Aktueller Bericht aus Östersund Skisprung-Weltcup - Zusammenfassung aus Oslo

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell