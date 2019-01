ZDF

"Bier Royal": Zweiteilige Komödie im ZDF und in der ZDFmediathek

Mainz (ots)

"O'zofft" wird im ZDF: In der bayerischen Familienkomödie "Bier Royal" am Montag, 28. Januar 2019, sowie am Mittwoch, 30. Januar 2019, jeweils 20.15 Uhr, streiten eine Witwe und ihre Stieftochter um das Erbe einer Münchener Bierdynastie. Regisseurin Christiane Balthasar inszenierte den zweiteiligen Fernsehfilm mit Gisela Schneeberger und Lisa Maria Pothoff in den Hauptrollen sowie Robert Palfrader, Michael Klammer, Marianne Sägebrecht, Ulrike Kriener, Ute Willing und anderen. Das Drehbuch stammt von Carolin Otto. Beide Teile sind ab Freitag, 25. Januar 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

"Arnulfbräu" steht für unumstößliche bayerische Tradition. Diese Gewissheit gerät ins Wanken, als der Inhaber des Familienunternehmens stirbt und ein Streit um das Erbe beginnt. Die Witwe, eine alteingesessene Society-Lady, wähnt sich zunächst auf der sicheren Seite. Ihr gehören laut Testament die meisten Anteile am Betrieb. Doch Tochter Vicky, nach Jahren aus den USA zur Beerdigung angereist, hat andere Interessen: Sie will die Brauerei moderner, ökologischer, nachhaltiger aufstellen, beispielsweise mit einer veganen Weißwurst. Es dauert nicht lange, bis das gesamte Umfeld der beiden sich am schonungslosen Kräftemessen beteiligt.

