Mittwoch, 23. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Bastian Pastewka, Komiker und Schauspieler Neues Verpackungsgesetz - Was ändert sich im Supermarkt? Körpertherapie - Kuscheln fördert die Gesundheit Penne all'arrabbiata - Eine Köstlichkeit von Armin Roßmeier Mittwoch, 23. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Staubsaugerreparatur - Qualität und Preis im Test Expedition Deutschland: Roskow - Friseurin Manelika Zuhause in Deutschland - Türkische Hochzeiten in Nürnberg Mittwoch, 23. Januar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Klang-Karriere in Los Angeles - Julian verdient Geld mit Geräuschen Mittwoch, 23. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Giorgio Armani in Paris - Haute Couture auf dem Laufsteg Clint Eastwood, der Familienmensch - Neuer Film "The Mule" mit Tochter Heidi Klum und die Verlobung - Blick auf die Hochzeit mit Tom Mittwoch, 23. Januar 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Machtkampf um die Mauer - Der Grenzstreit in den USA Plan B auf Irisch - Die grüne Insel und der Brexit Schule für Ehemänner - Sierra Leone gegen häusliche Gewalt Büro am Strand - außendienst als Digitalnomade

