BKK Landesverband Bayern

BKK Landesverband Bayern mit neuer Webseite

Relaunch des Internetauftritts www.bkk-bayern.de

München (ots)

Mit frischem Design, nutzerfreundlicher Oberfläche, schlanker Navigation und aktuellen Inhalten zu den Betriebskrankenkassen (BKK) präsentiert sich der BKK Landesverband Bayern auf www.bkk-bayern.de neu: Seit Anfang Mai ist der Verband mit seiner neuen Webseite online. Der Kommunikationskanal spricht insbesondere Unternehmen, Versicherte, Presse, Entscheidungsträger und Partner aus dem Gesundheitswesen in Bayern und im weiteren gesundheitspolitischen Umfeld an.

Auch das Selbstverständnis des BKK Landesverbandes Bayern als innovativer Dienstleister spiegelt in dem neuen Internetauftritt wider, so Vorständin Sigrid König: "Wir präsentieren uns modern und engagiert im Netz. Dies spiegelt unseren Umgang mit den Versicherten, an Betriebskrankenkassen Interessierten, unseren Partnern und den BKK wider."

Die Besucher von www.bkk-bayern.de finden umfangreiche Informationen und Hintergründe rund um die gesetzliche und betriebliche Krankenversicherung aus Bayern. Die Internetseite soll Lust auf die Betriebskrankenkassen machen und lädt dazu ein, sich gezielt zu informieren und in den Dialog mit dem BKK Landesverband Bayern zu kommen. Die neue Webseite wurde mit der Hamburger Agentur eos new media konzipiert und realisiert.

Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 16 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit über 3,1 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben mehr als 2,4 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einen GKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.

Pressekontakt:

Manuela Osterloh

Pressesprecherin

Leiterin Kommunikation und Prävention



Tel.: +49 89 74579-421| Fax: +49 89 74579-55421

E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.de

E-Mail: presse@bkk-lv-bayern.de



BKK Landesverband Bayern | Züricher Str. 25 | 81476 München

Körperschaft des öffentlichen Rechts | Vorständin: Sigrid König

Original-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell