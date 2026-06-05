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"Report Mainz" am Di., 9. Juni 2026, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen

Mainz (ots)

Themen in "Report Mainz"

Dienstag, 9. Juni 2026, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli

"Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. Juni 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:

Warten auf den Notarzt - Bürokratie statt schneller Hilfe

Smart Glasses - Digitale Gewalt durch heimliches Filmen

Waffen für die Ukraine - Landen sie auch bei Kriminellen?

Informationen auch auf: www.reportmainz.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.

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