"Report Mainz" am Di., 9. Juni 2026, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen
Mainz (ots)
Themen in "Report Mainz"
Dienstag, 9. Juni 2026, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. Juni 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Warten auf den Notarzt - Bürokratie statt schneller Hilfe
- Smart Glasses - Digitale Gewalt durch heimliches Filmen
- Waffen für die Ukraine - Landen sie auch bei Kriminellen?
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
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