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"WaPo Bodensee": Drehstart zum ersten Neunzigminüter

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Baden-Baden (ots)

"Unter Druck" mit Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger und Max König

"WaPo Bodensee" in Spielfilmlänge: Die Dreharbeiten zum ersten Hauptabendfilm mit dem Team der beliebten ARD Serie sind gestartet. In "WaPo Bodensee: Unter Druck" (AT) geht es tief hinunter in den See, wenn das von Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger und Max König gespielte Team der Wasserschutzpolizei den Anschlag auf einen Taucher aufklären muss. Bis Mitte Mai wird am Bodensee gedreht.

Daniel Rakete Siegel führt Regie bei dem Spielfilm, das Drehbuch dazu stammt von Andreas Dirr und Andreas Hug. Alle drei kennen sich bestens aus im Kosmos der Wasserschutzpolizei am Bodensee. Für den Fernsehfilm wurde ein bildstarkes Setting auf und vor allem unter Wasser gewählt, in dem Tim Wildes Figur Paul Schott seine Erfahrung als Kampfschwimmer einbringen kann. Neben den vier Hauptdarsteller:innen im Team der WaPo ist auch Diana Körner als Neles Mutter Mechthild wieder mit dabei. Die Episodenrollen spielen Max Befort, Peter Trabner, Janina Fautz, Lukas T. Sperber, Nadja Becker und Dana Herfurth. "WaPo Bodensee: Unter Druck" eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serie und des SWR für die ARD. Produzenten sind Sven Sund und Kristina Sucic, Saxonia Media, Executive Producer ist Barbara Biermann, SWR, und die Redaktion liegt bei Simon Riedl, SWR.

Unter Druck

Ingenieur Lorenz Rösch und die Unternehmerfamilie Marquardt stehen vor einem aufregenden Durchbruch: Unter Aufsicht der Wasserschutzpolizei beginnt der Test ihrer neuentwickelten Unterwasserdrohne. Doch nach einem vielversprechenden Start eskaliert der Tauchgang. Lorenz wird in 40 Metern Tiefe angegriffen, muss übereilt auftauchen und in eine Druckkammer gebracht werden. Nele, Paul, Julia und Jakob sind alarmiert und nehmen Ermittlungen auf. Firmenchef Robert Marquardt ist vor allem daran interessiert, die wertvolle Drohne wiederzufinden. Er hat sich mit seiner Tochter Antonia und ihrem ehrgeizigen Freund Lorenz zuliebe in der teuren Drohnentechnik engagiert und damit seinen Sohn Fabian vor den Kopf gestoßen. Die Spannungen im Familienunternehmen rücken ebenso in den Fokus des Ermittlerteams wie das Interesse der Rüstungsindustrie an der Drohne. Deren Funktionsweise kennt nur Lorenz Rösch. Als er plötzlich stirbt, steigt der Druck auf die Ermittlungen von Nele und Paul.

Acht Staffeln Erfolg

Seit über 100 Folgen ist die "WaPo Bodensee" im Vorabendprogramm des Ersten erfolgreich. Gerade endet die achte Staffel der Serie, die mit durchschnittlich 2,83 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von durchschnittlich 14,7 Prozent die bisher erfolgreichste ist. Der Marktanteil von 16,1 % für die Folge 112 "In der Falle" stellte einen neuen Höchstwert für die Serie dar. Die neunte Staffel "WaPo Bodensee" ist bereits abgedreht, nach den Dreharbeiten zum Neunzigminüter wird die zehnte in Angriff genommen.

Informationen: http://swr.li/wapo-bodensee

Drehstartfoto: ARD-foto.de

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