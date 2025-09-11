WDR Newsroom

Hat Jonas Hector das Zeug zum Bürgermeister von Köln?

Zumindest das theoretische Wissen dafür hat sich der 43-malige Nationalspieler ein Stück weit angeeignet. Im Rahmen des "Rathaus-Experiments" des WDR ist Jonas Hector eingetaucht in die Kölner Kommunalpolitik. In der Stadt, in der er selbst 13 Jahre für den 1. FC Köln aktiv war.

Dabei lernt er: Fußball spielt auch in der Kommunalpolitik eine Rolle. Denn Jonas Hector geht der Frage nach, warum die Sportanlage des Türk Genc SV Köln-Höhenhaus seit Jahren auf ihre Sanierung wartet, obwohl diese längst beschlossen ist. Dabei stolpert er über bürokratische Hürden wie die "Kunststoffrasenprioritätenliste". Er trifft die scheidende Oberbürgermeisterin Henriette Reker vor ihrer letzten Ratssitzung. Und er lernt vieles über Kommunalpolitik, die Politiker und was das alles mit dem Alltag der Bürger zu tun hat.

"Ich wusste nicht, dass auch in Köln die Politik überwiegend ehrenamtlich vollzogen wird. Das war für mich echt eine Überraschung", sagt Jonas Hector, nachdem er sich von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker höchstpersönlich hat erklären lassen, wie das eigentlich so läuft im Rathaus.

Ob es ihm gelingt die Sanierung der Sportanlage wirklich noch auf die Tagesordnung der Ratssitzung zu platzieren, gibt es ab heute, 16 Uhr, auf dem YouTube-Kanal von WDR aktuell zu sehen.

