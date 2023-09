SWR - Das Erste

"Werden Sie kandidieren?": Regierungsmitglieder über ihre Ambitionen auf das Kanzleramt

ARD Doku "Ernstfall - Regieren am Limit" am Mo., 11.9., 20:15 Uhr im Ersten und online first ab 10.9.

In der ARD Dokumentation "Ernstfall - Regieren am Limit" äußern sich mehrere Mitglieder der Ampelregierung zu ihren Ambitionen für die nächste Bundestagswahl / 11.9.2023, 20:15 Uhr im Ersten / Online first ab 10.9. als Doku-Serie in der ARD Mediathek

Boris Pistorius behauptet, noch nie über diese Frage nachgedacht zu haben. Olaf Scholz erklärt seine Bereitschaft zur erneuten Kanzlerkandidatur, Robert Habeck und Annalena Baerbock weichen aus. Christian Lindner sorgt sich hingegen um die Wiederwahl.

Zur Halbzeit der Legislaturperiode haben sich fünf Mitglieder der aktuellen Bundesregierung über ihre persönlichen Karrierepläne geäußert. Der laut Meinungsumfragen zur Zeit beliebteste Politiker Deutschlands, Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), beteuert: "Ich bin viel zu lange dabei, auf verschiedenen Ebenen, um zu wissen, dass Beliebtheit auch jederzeit ins Gegenteil umschlagen kann. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Amt. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Aufgabe machen darf, weil sie wirklich eine Herausforderung ist. Aber über das Amt habe ich noch nie nachgedacht."

Auf die Frage "Haben Sie vor, wieder für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren?" antwortet Olaf Scholz (SPD): "Das habe ich. Ich möchte auch, dass die ganze Regierung wiedergewählt wird." Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/ Die Grünen) äußern sich zurückhaltender. Habeck: "Ich bin gerne Wirtschaftsminister, habe noch viel zu tun. Und die politische Lage erfordert alle Konzentration." Baerbock antwortet ähnlich: "Ich habe derzeit vor allen Dingen vor, mein Amt als Außenministerin nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben. In diesen turbulenten Zeiten erfordert das all meine Energie." Ausschließen wollte sie eine Kandidatur nicht. Für Finanzminister Christian Lindner kommt eine Kanzlerkandidatur nicht in Frage. Von allen befragten Regierungsmitgliedern spricht er zudem am sorgenvollsten über die nächste Bundestagswahl: "Wenn diese Regierung es nicht schafft, die wirtschaftliche Stärke dieses Landes zu entwickeln und das Land wieder auf den wirtschaftlichen Erfolgspfad zu führen, dann wird es sehr schwer mit der Wiederwahl."

Die Dokumentation "Ernstfall - Regieren am Limit" von Stephan Lamby entstand im Auftrag von SWR, RBB und MDR. Das Erste zeigt den 75-minütigen Film am Montag, 11. September, um 20:15 Uhr und als 95-minütige Doku-Serie in der ARD Mediathek bereits ab Sonntag, 10. September.

