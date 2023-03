ZDF

ZDF-Programmhinweis Wo 15/23

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 12. April 2023, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Schlimme Befürchtung Eine Frau verschwindet spurlos. Sie meldet sich weder bei ihrer Familie noch bei Freunden noch bei ihrem Arbeitgeber. Die Polizei befürchtet ein Verbrechen.Wer sagt die Wahrheit?Rätselhafter Mord an einem 41-Jährigen. Der Mann stammte aus dem Zuhälter-Milieu. Die Kripo vernimmt unzählige Zeugen – doch wer kooperiert mit der Polizei, und wer lügt? Elf Minuten Todesangst Ein Räuber überfällt einen Laden mit Postfiliale. Weil er von der Angestellten nicht sofort bekommt, was er will, eskaliert die Situation von Minute zu Minute. "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar. Der XY-Preis 2023 Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft. Eine mutige Frau bietet Frauen Schutz und sorgt dafür, dass ein schwer verletzter Mann überlebt. Jetzt ist sie für den XY-Preis nominiert. "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.

