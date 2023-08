Ernstfall - Regieren am Limit: Doku von Stephan Lamby am 11.9.2023, 20:15 Uhr im Ersten / Im Auftrag von SWR, RBB und MDR

SWR - Das Erste

Als im Dezember 2021 die neue Bundesregierung vereidigt wurde, ahnte niemand, mit welchen Herausforderungen sie es schon bald zu tun haben würde. Der Krieg in Europa verändert alles. Es sind Entscheidungen von enormer Tragweite, die Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner seither zu treffen haben. Der Dokumentarfilm "Ernstfall - Regieren am Limit" von Stephan Lamby am Montag, 11. September 2023, ab 20:15 Uhr im Ersten blickt hinter die Kulissen der Regierung, auch in dramatischen Situationen; die Akteure sprechen ungewöhnlich offen über ihre Motive - und Gefühle.

Kaum hatte sich Deutschland halbwegs von der Corona-Pandemie erholt, wurde die Regierung von Olaf Scholz mit der größten internationalen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Seitdem bestimmt der Angriff Russlands gegen die Ukraine ihr Handeln. Waffen, Kraftwerke, Schulden - die Regierung muss laufend folgenschwere Entscheidungen treffen. Wie kann sie die Ukraine unterstützen, ohne selbst zur Kriegspartei zu werden? Wie kann sie die Energieversorgung Deutschlands sicherstellen? Wie bekommt sie die Inflation in den Griff? Und wie die Maßnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe? Der Druck hinterlässt tiefe Spuren bei den Regierungsmitgliedern. Lange gehegte Überzeugungen sind nicht mehr gültig, immer häufiger gibt es Streit. Derweil wächst der Unmut in der Bevölkerung über die Regierung.

Langzeitbeobachtung der Bundesregierung

Der Dokumentarfilmer Stephan Lamby hat die wichtigsten Akteure der Regierung seit ihrem Start im Dezember 2021 mit seinem Kamerateam begleitet. Er war auf zahlreichen Reisen dabei, in Washington, Peking und Mali ebenso wie in der deutschen Provinz und bei internen Besprechungen in Berlin. Er konnte Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner, Wolfgang Schmidt und Boris Pistorius auch in Momenten großer Anspannung aus der Nähe beobachten, auf Staatsbesuchen weltweit ebenso wie bei internen Besprechungen. Seine ungewöhnliche Langzeitbeobachtung im Auftrag von SWR, RBB und MDR über knapp zwei Jahre hinweg zeigt eine Regierung am Limit - in Zeiten des Krieges in Europa.

Stephan Lamby wurde für seine ARD-Dokumentationen vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, der Goldenen Kamera und als Journalist des Jahres.

"Ernstfall - Regieren am Limit" ist als Doku-Serie bereits ab Sonntag, 10. September 2023, in der ARD Mediathek zu sehen.

