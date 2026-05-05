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Die QUEER-Reihe in der ARD: rbb, BR, MDR und WDR präsentieren ab 18. Juni 2026 großes Kino

16 Filme - zwölf deutsche Erstausstrahlungen - eine Doku über queeres Kino

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München (ots)

Inzwischen ein gut etablierter und fester Bestandteil im filmischen Jahresprogramm: Seit 2022 setzt der BR mit BR QUEER einen starken Fokus auf das queere Kino, der rbb hat seit 2018 mit rbb QUEER eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm im Programm. In diesem Jahr schließen sich wieder MDR und WDR der Initiative an. Alle Sender präsentieren herausragende queere Filme, die schon auf Festivals und im Kino begeistert haben - darunter gleich mehrere preisgekrönte Produktionen. Die Filme sind auch in der ARD Mediathek abrufbar, wo die QUEER-Reihe inzwischen regelmäßig ein Millionenpublikum erreicht. Flankierend zur QUEER-Reihe zeigt das BR Fernsehen am 15. Juli 2026 um 22.45 Uhr die Dokumentation "Queer im Kino - Wild. Romantisch. Frei", die ebenfalls in der ARD Mediathek abrufbar sein wird. 16 Filme - zwölf deutsche Erstausstrahlungen - eine Doku über queeres Kino Das Publikum erwartet diesen Sommer großes Kino mit berührenden Liebesgeschichten und ergreifenden Dramen, mit preisgekrönten Festival-Hits und aufregenden Geheimtipps. Im Rahmen von BR QUEER gibt es vom 18. Juni bis 30. Juli 2026 im BR Fernsehen jeweils donnerstags ab 23.15 Uhr sieben ausgewählte Filme zu sehen. Im rbb Fernsehen laufen im Rahmen von rbb QUEER sieben besondere Filme - vom 14. Juli bis 18. August 2026 jeweils dienstags ab 22.15 Uhr. Der MDR zeigt am Freitag, 10. Juli, um 0.00 Uhr einen Film, der WDR hat am Donnerstag, 16. Juli um 23.45 Uhr einen Film im Programm. Zwölf der insgesamt 16 Filme erleben ihre Fernseh-Premiere als deutsche Erstausstrahlungen, ein weiterer läuft als Free-TV-Premiere. Nach der Ausstrahlung stehen die Filme jeweils für 30 Tage in der ARD Mediathek. Den Abschluss der BR QUEER-Reihe bildet das Liebesdrama "Aus meiner Haut", das bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem "Queer Lion" ausgezeichnet wurde. Das Langfilmdebüt von Alex Schaad entstand als Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk. BR QUEER donnerstags im BR Fernsehen und nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek 18. Juni 2026, 23.15 Uhr, "Rodeo" Frankreich 2022, Free-TV-Premiere, Regie: Lola Quivoron, Darstellende: Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi 25. Juni 2026, 23.15 Uhr, "Lilies Not for Me" Südafrika/USA/Frankreich/Großbritannien 2024, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Will Seefried, Darstellende: Fionn O'Shea, Robert Aramayo, Louis Hofmann 02. Juli 2026, 23.15 Uhr, "Close to You" Kanada/Großbritannien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Dominic Savage, Darstellende: Elliot Page, Hillary Baack, Peter Outerbridge 09. Juli 2026, 23.15 Uhr, "Fireworks" Italien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Giuseppe Fiorello, Darstellende: Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi 16. Juli 2026, 23.15 Uhr, "What a Feeling" Österreich 2024, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Kat Rohrer, Darstellende: Caroline Peters, Proschat Madani, Anton Noori 23. Juli 2026, 23.15 Uhr, "Frau aus Freiheit" Polen/Schweden 2023, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Malgorzata Szumowska und Michal Englert, Darstellende: Malgorzata Hajewska, Joanna Kulig, Mateusz Wieclawek 30. Juli 2026, 23.15 Uhr, "Aus meiner Haut" Deutschland 2022, Regie: Alex Schaad, Darstellende: Mala Emde, Dimitrij Schaad, Jonas Dassler rbb QUEER dienstags im rbb Fernsehen und nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek 14. Juli 2026, 22.15 Uhr, "15 Liebesbeweise" Frankreich 2025, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Alice Douard, Darstellende: Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky 14. Juli 2026, 23.50 Uhr, "Jungs vom Lande" Frankreich 2022, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Gaël Lépingle, Darstellende: Léo Pochat, Serge Renko, Yves Batek Mendy 21. Juli 2026, 22.15 Uhr, "Below Her Mouth" Kanada 2016, Regie: April Mullen, Darstellende: Erika Linder, Natalie Krill, Sebastian Pigott 28. Juli 2026, 22.15 Uhr, "Viet und Nam" Vietnam/Frankreich/Schweiz/Liechtenstein 2024, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: TrÆ°Æ¡ng Minh Quý, Darstellende: Thanh Hai Pham, Duy Bao Djnh Dao, Thi Nga Nguyen 04. August 2026, 22.15 Uhr, "Sad Jokes" Deutschland 2024, deutsche Erstausstrahlung, teilw. OmU, Regie: Fabian Stumm, Darstellende: Fabian Stumm, Haley Louise Jones, Justus Meyer 11. August 2026, 22.15 Uhr, "Chuck Chuck Baby" Großbritannien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Janis Pugh, Darstellende: Louise Brealey, Annabel Scholey, Sorcha Cusack 18. August 2026, 22.15 Uhr: "Drei Kilometer bis zum Ende der Welt" Rumänien 2024, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Emanuel Pârvu, Darstellende: Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumtrache, Laura Vasiliu MDR-Fernsehen und nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek 10. Juli 2026, 00.00 Uhr (in der Nacht zum 11. Juli), "Little Trouble Girls" Slowenien/Italien/Kroatien/Serbien 2025, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Urska Djukic, Darstellende: Jara Sofija Ostan, Mina Svajger, Sasa Tabakovic WDR Fernsehen und nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek 16. Juli 2026, 23.45 Uhr, "Bis ans Ende der Nacht" Deutschland 2023, Regie: Christoph Hochhäusler, Darstellende: Timocin Ziegler, Thea Ehre, Michael Sideris Presseinformationen Akkreditierten Journalisten stehen die Filme im Vorführraum des jeweiligen Presseportals zur Verfügung: BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.php Honorarfreie Fotos finden Sie für BR QUEER unter www.br-foto.de und für rbb QUEER sowie für die vom MDR und WDR eingebrachten Filme unter www.ard-foto.de Ausführliche Informationen zu den Reihen und Filmen unter: www.br.de/queer, www.rbb-online.de/presse, www.mdr.de/presse, https://presse.wdr.de

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