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Das teuerste Investment im Leben – und warum viele ihre Hypothek weniger prüfen als ihr Handy-Abo

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Basel (ots)

Viele prüfen ihr Handy-Abo genauer als ihre Hypothek. Klingt absurd? Ist es auch. Der Handyvertrag wird verglichen, optimiert, neu abgeschlossen. Doch wenn es um die grösste finanzielle Entscheidung des Lebens geht – die eigene Hypothek – unterschreiben viele einfach. Ohne Plan, ohne Strategie und ohne zu verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht.

Das Ergebnis: unnötige Kosten, fehlende Flexibilität und finanzielle Entscheidungen, die jahrzehntelang nachwirken. Eine Hypothek ist kein Abo. Sie ist ein finanzieller Vertrag, der über Freiheit oder Abhängigkeit entscheidet. Wer sie behandelt wie ein Massenprodukt, verschenkt Geld und macht sich verwundbar.

Das Minenfeld Eigenheim

Ein Hauskauf ist kein romantischer Spaziergang, sondern ein Minenfeld. Zinsen, Nebenkosten, Vertragsklauseln sind alles Faktoren, die den Traum vom Eigenheim schnell in einen Albtraum verwandeln können.

Viele Käufer begreifen die Tragweite ihrer Entscheidung erst, wenn die Folgen spürbar werden – wenn die Hypothek fixiert ist, der Handlungsspielraum wegfällt oder sich das Leben ändert – und kein Szenario dafür vorgesehen wurde.

Wo Käufer scheitern

Hypothek: Banken empfehlen gern gestaffelte Hypotheken. Klingt sicher, ist aber oft die teuerste Form von Sicherheit, die man kaufen kann. Denn bei der Verlängerung fehlt plötzlich jede Verhandlungsmasse – sie muss teuer zurückgekauft werden. Sicherheit für die Bank, Abhängigkeit für den Käufer.

Kaufvertrag: Schon die Wahl des Notars entscheidet, auf wessen Seite man wirklich steht. Oft wird er im Sinne des Verkäufers vom Makler instruiert. Themen wie Gewährleistung, latente Steuern oder entscheidende Klauseln werden dann selten im Interesse der Käufer geregelt. Wer hier unvorbereitet unterschreibt, zahlt später mit Geld, Zeit und Nerven.

Bewertung: Immobilienbewertungen sind selten eindeutig. Doch am Ende zählt nur eines: ob der Preis und die Finanzierung zusammenpassen. Ein tragfähiges Dossier zu erstellen, ist Handwerkskunst und oft der Unterschied zwischen Erfolg und Fehlkauf.

Doppelmandate: Makler betreuen Käufer und Verkäufer zugleich, vertreten aber letztlich den Verkäufer. Banken dagegen finanzieren und verkaufen gleichzeitig Immobilien. Von Neutralität kann da keine Rede sein. Wer keinen eigenen Gegenpol hat, spielt das teuerste Spiel seines Lebens ohne Schiedsrichter.

Das Handwerk hinter dem Hauskauf

Ein Hauskauf ist kein Glücksspiel, sondern eine Disziplin mit Regeln, Strategien und Konsequenzen. Wer nüchtern plant, Szenarien durchspielt und Risiken ehrlich bewertet, schafft Klarheit statt Chaos. Doch allein auf die Finanzierung zu schauen, greift zu kurz. Manchmal braucht es Architekten, Bausachverständige oder Steuerexperten, um das grosse Ganze zu verstehen. Nur wer Zahlen und Substanz gemeinsam prüft, schützt sein Kapital und seine Familie.

Die gute Nachricht

Komplexität ist kein Schicksal; sie ist eine Frage der Vorbereitung. Wer sich frühzeitig unabhängig beraten lässt, solide Szenarien entwickelt und strategisch plant, kann Risiken nicht nur kontrollieren, sondern in Chancen verwandeln. So wird aus Unsicherheit Stabilität und aus einem Vertrag ein Fundament für Vermögen.

Fazit

Der Erwerb eines Eigenheims ist die grösste Investition im Leben. Er verdient deshalb deutlich mehr Aufmerksamkeit als alltägliche Vertragsentscheidungen wie beim Mobilfunk. Wer diesen Schritt unterschätzt, handelt fahrlässig. Wer ihn jedoch mit Bedacht vorbereitet, unabhängige Expertise einholt und strategisch plant, schafft die Grundlage für langfristige Stabilität, finanzielle Freiheit und Sicherheit über Jahrzehnte hinweg.

Über Lester Steinger und Swisschange:

Swisschange ist eine unabhängige Finanzboutique mit Sitz in Basel und seit 2003 auf Wohneigentum spezialisiert. Gründer und CEO Lester Steinger bringt über 34 Jahre Berufserfahrung ein und Swisschange wurde mit dem Stiftungspreis Finanzplatz Basel ausgezeichnet. Als FINMA-regulierter Vermögensverwalter verbindet Swisschange Immobilien- und Finanzexpertise und steht für ein Beratungsmodell, das Wohnträume mit langfristiger finanzieller Freiheit verbindet. Mehr Informationen unter: https://swisschange.ch/

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